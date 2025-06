Il rock non conosce età: le icone del genere continuano a brillare nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel panorama musicale attuale, il rock dimostra una vitalità sorprendente, con artisti storici che continuano a calcare i palchi di tutto il mondo. Il 2025 si presenta come un anno emblematico per le leggende del rock e del metal, che, nonostante l’età avanzata, riescono a coinvolgere il pubblico come se fossero ancora agli inizi delle loro carriere. Le star nate tra la fine degli anni ’40 e i primi ’50, come Ozzy Osbourne e Bruce Springsteen, non solo mantengono viva la loro musica, ma riescono anche a riempire stadi e a generare un entusiasmo che trascende le generazioni.

Ozzy Osbourne e il ritorno sul palco

Ozzy Osbourne, noto come The Prince of Darkness, è uno dei nomi più iconici del rock. A 76 anni, nonostante le sfide legate alla salute, tra cui il Parkinson, Ozzy si prepara a tornare sul palco per un evento atteso da molti: il 5 luglio a Birmingham, nella sua città natale, si terrà ‘Back to the Beginning’, una reunion storica con i membri dei Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Questo concerto è descritto come un possibile addio, ma il pubblico è già in fermento, con i biglietti esauriti in pochi minuti. Ozzy ha dichiarato di dare il massimo per essere presente, e l’eccitazione attorno all’evento è palpabile.

Bruce Springsteen: il boss torna in tour

Bruce Springsteen, 75 anni, è un altro gigante della musica che non sembra voler rallentare. Con un tour che ha già registrato il tutto esaurito, il suo ritorno è accompagnato dall’uscita di ‘Tracks II’, una raccolta di brani inediti che copre tre decenni. I concerti in Italia, previsti per il 30 giugno e il 3 luglio a San Siro, sono stati riprogrammati dopo un rinvio dell’anno scorso per motivi di salute. Springsteen, soprannominato The Boss, è noto per i suoi spettacoli che durano quasi tre ore, in grado di affascinare sia i fan di vecchia data che le nuove generazioni.

Bob Dylan: il menestrello senza tempo

A 83 anni, Bob Dylan continua a sorprendere con il suo ‘Never Ending Tour’. Il premio Nobel per la Letteratura ha scelto di esibirsi in teatri intimi e città di provincia, mantenendo un contatto diretto e sincero con il pubblico. Mentre il suo biopic ‘A Complete Unknown’ riceve nomination agli Oscar, Dylan continua a scrivere e suonare dal vivo, dimostrando che la passione per la musica non ha età.

Paul McCartney e il legame con le nuove generazioni

Sir Paul McCartney, a 82 anni, è un altro esempio di come il rock possa rimanere attuale. Il suo ‘Got Back Tour’ ha attratto fan di tutte le età, con un repertorio che spazia da ‘Hey Jude’ a ‘Live and Let Die’. McCartney riesce a stabilire una connessione unica con il suo pubblico, dimostrando che la sua musica continua a emozionare e a coinvolgere.

Elton John e il ritorno in grande stile

Elton John, che aveva annunciato il suo ritiro dalle scene, ha sorpreso tutti con un nuovo concerto previsto per ottobre al Gran Premio di Singapore, dopo il successo del ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’. La sua capacità di attrarre pubblico, vestito come un’icona pop barocca, rimane intatta, e i biglietti per il suo show sono andati a ruba.

Altre leggende del rock in tour

Le icone del rock non si fermano qui. Gli Eagles hanno recentemente lasciato il segno con la loro residency alla Sphere di Las Vegas, mentre i Blue Öyster Cult festeggiano 50 anni di carriera con un tour che mescola hard rock e psichedelia. Rod Stewart, a 80 anni, continua a collezionare sold out con il suo stile inconfondibile, e i Rolling Stones, sempre attivi, dimostrano che l’età non è un ostacolo per riempire stadi.

Vasco Rossi: il re del rock italiano

In Italia, Vasco Rossi continua a dominare la scena musicale. A 73 anni, il suo record di presenze negli stadi italiani è impressionante, con oltre 600.000 fan attesi anche nel 2025. Sebbene il suo stile di esibizione possa essere cambiato nel tempo, la sua autenticità e il suo carisma rimangono inalterati. Gli artisti di questa generazione, pur con le inevitabili sfide legate all’età, dimostrano che la musica rock è viva e vegeta, capace di emozionare e unire le persone.

