Il ritorno di Coraline: il film cult festeggia il 15° anniversario con proiezioni nelle sale italiane

In occasione del 15° anniversario dell’uscita del film, “Coraline e la porta magica” tornerà nei cinema italiani dal 31 ottobre al 3 novembre. La pellicola, diretta da Henry Selick e basata sul libro di Neil Gaiman, offrirà agli spettatori l’opportunità di rivivere un’avventura affascinante con nuove tecnologie di proiezione. Il pubblico avrà accesso a una versione rimasterizzata del film, che porterà sul grande schermo l’atmosfera oscura e magica che l’ha reso un capolavoro moderno.

La storia di Coraline: un viaggio tra mondi alternativi

“Coraline e la porta magica” racconta le avventure di una giovane ragazza di nome Coraline. Trasferitasi con i genitori in una nuova casa, Coraline scopre una porta segreta che conduce a una dimensione parallela. In questo mondo alternativo, tutto sembra perfetto: i suoi genitori sono affettuosi e le altre persone sono amichevoli. Tuttavia, la bellezza di questa realtà nasconde un lato oscuro, poiché i genitori “contraffatti” di Coraline la intrappolano con l’intento di trattenerla per sempre in questa illusoria felicità.

Man mano che la storia si sviluppa, Coraline si rende conto che la vita in questo universi alternativo non è quello che sembra. Per contrastare le forze malevole che cercano di ostacolarla e tenere prigioniera la sua vera essenza, la giovane eroe avrà bisogno di usare il suo ingegno e il suo coraggio. La trama affronta tematiche universali di crescita, avventura e la ricerca dell’identità, elementi che hanno contribuito a renderlo un film amatissimo da un pubblico di tutte le età.

Un successo di critica e pubblico

Uscito nel 2009, “Coraline e la porta magica” è stato accolto con entusiasmo dalla * critica* e ha ricevuto una nomination agli Oscar 2010 nella categoria “miglior film d’animazione“. Si tratta del primo lungometraggio d’animazione concepito e realizzato in vero 3D stereoscopico, una scelta innovativa che ha rivoluzionato il modo di fruire i film animati.

Durante l’estate del 2023, il film ha fatto il suo ritorno nelle sale internazionali, riscuotendo un notevole successo con oltre 50 milioni di dollari incassati. Questo rientro in sala ha dimostrato la perdurante popolarità di Coraline e l’affetto che il pubblico continua a nutrire nei confronti di questa opera.

Dettagli delle proiezioni in Italia e contenuti esclusivi

Dal 31 ottobre al 3 novembre, il film verrà proiettato in sale selezionate in Italia, sia in 2D che in 3D. Gli spettatori potranno acquistare i biglietti a partire dall’11 ottobre, mentre l’elenco delle sale sarà disponibile sul sito di Nexus Studios. Questa nuova edizione rimasterizzata e arricchita offre un’esperienza visiva coinvolgente, in grado di riportare in vita la magia e le emozioni del film originale in modo ancora più straordinario.

Una caratteristica fondamentale di questo evento è la possibilità per i fan di immergersi nel processo creativo dietro il film. Includendo contenuti speciali, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire come il team di LAIKA ha creato nuove versioni dei pupazzi di Coraline, dalle prime fasi di design fino all’implementazione delle tecnologie più moderne sviluppate in progetti successivi.

Il futuro di Coraline e nuove avventure

Oltre al revival del film, l’interesse per “Coraline” non sembra destinato a scemare. Henry Selick, il regista dell’opera originale, ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un nuovo film animato che si propone di essere “quasi un sequel di Coraline“. Questo sviluppo stuzzica la curiosità dei fan e promette di riportare il mondo fantastico creato da Neil Gaiman in una nuova avventura.

Con il ritorno nelle sale e le nuove produzioni in cantiere, “Coraline e la porta magica” continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama del cinema d’animazione. La sua storia, i suoi personaggi e il suo design continueranno a ispirare e conquistare il pubblico per molti anni a venire.