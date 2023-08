Il regista de “La casa dei fantasmi” Justin Simien svela l’altra attrazione Disney che vorrebbe adattare

Basato sulla popolare attrazione dei parchi Disney, La casa dei fantasmi arriverà in Italia il 23 agosto mentre negli States è già uscito il 28 luglio anche se non ha raggiunto il successo sperato. Il film è diretto da Justin Simien che in un’intervista con Screen Rant ha rilevato quale altra attrazione gli piacerebbe portare sullo schermo:

Captain EO, andiamo! Lo so che è fuori dai giochi, okay? Lo so che non è tecnicamente una giostra, ma sono pronto. Ho bisogno di canzoni e balli e ho bisogno di un po’ di jerry curl juice fuori nello spazio immediatamente.

Su Captain EO nel 1986 venne realizzato un cortometraggio di 17 minuti diretto da Francis Ford Coppola e con protagonista Michael Jackson. Nel frattempo possiamo andare a vedere La casa dei fantasmi con il suo cast ricco di star, da Jared Leto a Rosario Dawson passando da Lee Curtis e Owen Wilson.

La casa dei fantasmi, la trama

Il film racconta la storia di una madre single di nome Gabbie (Rosario Dawson), che ha di recente comprato una villa a New Orleans per iniziare una nuova vita insieme a suo figlio di 9 anni Travis (Chase W. Dillon). L’abitazione è stata venduta a un prezzo stranamente molto conveniente, infatti, solo dopo l’acquisto Gabbie si rende conto che la tenuta è abitata da fantasmi. Alla disperata ricerca di un aiuto per risolvere la scomoda convivenza con i suoi coinquilini senza un corpo, la donna si rivolge a un prete. A sua volta contatta uno scienziato esperto di paranormale, un sensitivo proveniente dal quartiere francese e uno storico dal carattere collerico. Il gruppo cercherà di aiutare Gabbie e suo figlio a esorcizzare la villa e liberarla dalle presenze. Qui di seguito il trailer del film che sarà disponibile in Italia il 23 agosto.