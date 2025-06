Il reboot di Street Fighter trova la nuova Chun-Li: Callina Liang nel cast del film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il prossimo reboot di Street Fighter, una delle saghe più iconiche dei videogiochi picchiaduro. La produzione, a cura di Legendary Entertainment e diretta da Kitao Sakurai, ha recentemente annunciato la scelta di Callina Liang per interpretare il celebre personaggio di Chun-Li. Questa notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, che attendono con trepidazione l’uscita del film, prevista per il 20 marzo 2026.

Callina Liang: la nuova Chun-Li

Callina Liang, giovane attrice già nota per il suo ruolo nel film horror Presence, diretto da Steven Soderbergh, è stata scelta per interpretare Chun-Li, uno dei personaggi più amati della saga. La sua selezione ha generato entusiasmo, poiché Liang porta con sé una freschezza e un talento che potrebbero dare nuova vita a questo iconico personaggio. Chun-Li è stata una figura centrale nei videogiochi e nei precedenti adattamenti cinematografici, e la sua rappresentazione è cruciale per il successo del film.

La scelta di Liang si inserisce in un cast già promettente, che include nomi di spicco come Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa, Roman Reigns e Orville Peck. Koji interpreterà Ryu, mentre Centineo sarà Ken, il suo amico e compagno di allenamento. Momoa, noto per i suoi ruoli in film d’azione e fantasy, assumerà il ruolo di Blanka, un altro personaggio iconico della saga. La combinazione di questi attori di talento promette di portare una nuova dimensione alla storia di Street Fighter.

La storia di Chun-Li nel franchise

Chun-Li è uno dei personaggi più riconoscibili della saga di Street Fighter, essendo la prima donna a comparire nel franchise. La sua storia è caratterizzata da una forte determinazione e da un desiderio di giustizia, elementi che l’hanno resa un simbolo di empowerment femminile nei videogiochi. Nel film originale del 1994, il ruolo fu interpretato da Ming-Na Wen, mentre nel film del 2009, Kristin Kreuk assunse il compito di portare in vita il personaggio. Entrambi i film hanno ricevuto critiche miste, ma Chun-Li è rimasta una figura amata dai fan, rendendo la sua rappresentazione nel nuovo film ancora più significativa.

La nuova interpretazione di Chun-Li da parte di Callina Liang avrà il compito di onorare l’eredità del personaggio, portando al contempo una nuova prospettiva. Gli appassionati si aspettano che il film esplori non solo le abilità di combattimento di Chun-Li, ma anche la sua storia personale e il suo percorso di crescita. La sfida per Liang sarà quella di bilanciare l’azione intensa con la profondità emotiva, un aspetto fondamentale per rendere il personaggio credibile e coinvolgente.

La produzione e le aspettative per il film

La data di uscita del film di Street Fighter è fissata per il 20 marzo 2026, il che indica che le riprese inizieranno a breve. La produzione è attesa con grande interesse, soprattutto considerando l’eredità della saga e le aspettative dei fan. Legendary Entertainment ha dimostrato di avere un occhio attento per i progetti di successo, e il team creativo dietro questo reboot è composto da professionisti esperti nel settore.

Con un cast così variegato e talentuoso, le aspettative sono alte. I fan sperano che il film riesca a catturare l’essenza dei videogiochi, combinando azione frenetica e una narrazione avvincente. La sfida sarà quella di creare un film che possa soddisfare sia i nuovi spettatori sia i veterani della saga, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione e rispetto per le radici del franchise.

Mentre ci si prepara per l’inizio delle riprese, l’attenzione rimane focalizzata su Callina Liang e sul suo debutto come Chun-Li. La sua performance sarà cruciale per il successo del film e per il futuro della saga di Street Fighter nel panorama cinematografico.

