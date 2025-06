CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I Marvel Studios stanno preparando il ritorno di alcuni dei personaggi più iconici del Marvel Cinematic Universe , con l’Ultron di James Spader che tornerà in più progetti futuri. Questo annuncio ha suscitato un grande entusiasmo tra i fan, che da tempo sostengono che Ultron, apparso per la prima volta in “Avengers: Age of Ultron” nel 2015, meriti un ruolo più significativo e complesso all’interno della saga. Ma non è tutto: ci sono anche voci di un possibile ritorno di Thanos, il temuto Titano Pazzo, in uno dei prossimi film.

Ultron: un personaggio complesso pronto a tornare

Ultron, il robot creato da Tony Stark e Bruce Banner, ha sempre rappresentato una delle minacce più articolate del MCU. La sua intelligenza artificiale e il suo desiderio di estinguere l’umanità lo rendono un antagonista affascinante, capace di suscitare riflessioni profonde sui temi della tecnologia e dell’umanità. I fan hanno spesso espresso il desiderio di vedere Ultron in un contesto narrativo più ampio, piuttosto che relegato a un’unica apparizione. La notizia del suo ritorno nella serie dedicata a Visione ha quindi generato grande attesa, con la speranza che il personaggio possa finalmente esplorare ulteriormente le sue complessità.

Le indiscrezioni suggeriscono che i Marvel Studios intendano integrare Ultron in più progetti futuri, il che potrebbe portare a un’evoluzione del personaggio e a nuove dinamiche all’interno del MCU. Questo approccio potrebbe non solo arricchire la trama, ma anche offrire ai fan un’opportunità di vedere Ultron in azione in situazioni diverse, interagendo con altri eroi e villain.

Il ritorno di Thanos: nuove voci sul Titano Pazzo

Oltre a Ultron, un’altra figura chiave del MCU potrebbe tornare: Thanos. Secondo l’insider MyTimeToShineHello, il personaggio interpretato da Josh Brolin potrebbe riemergere in un progetto futuro, con molti fan che scommettono su “Avengers: Doomsday” o “Avengers: Secret Wars” come possibili titoli. La presenza di Thanos in questi film potrebbe essere legata a eventi tratti dai fumetti, dove il Dottor Destino gioca un ruolo cruciale, creando aspettative su come il personaggio possa tornare a influenzare la trama.

Josh Brolin, che ha dato vita a Thanos in diverse pellicole, ha espresso il suo interesse a riprendere il ruolo, sottolineando l’importanza di un ritorno che sia coerente con la narrazione. In un’intervista, ha dichiarato che la sua partecipazione dipenderebbe dalla direzione che i fratelli Russo intendono dare alla storia. La sua disponibilità a tornare per il personaggio è un chiaro segnale dell’affetto che Brolin ha per il ruolo e della sua volontà di contribuire a una nuova avventura.

Le date di uscita dei prossimi progetti Marvel

I fan possono già segnare sul calendario le date di uscita di “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars“. Il primo film è previsto per il 18 dicembre 2026, mentre il secondo arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027. Questi eventi rappresentano un’importante fase per il MCU, che continua a espandere il suo universo narrativo e a introdurre nuovi elementi, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

Con il ritorno di Ultron e la possibile resurrezione di Thanos, i Marvel Studios sembrano intenzionati a portare avanti storie avvincenti e complesse, in grado di catturare l’immaginazione dei fan e di offrire nuove prospettive sui personaggi che hanno segnato la storia del cinema supereroistico.

