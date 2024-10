Il rapporto Auditel: gli ascolti televisivi del 20 ottobre 2023

Nella serata del 20 ottobre 2023, i dati Auditel hanno rivelato un quadro interessante sugli ascolti televisivi in Italia. Le emittenti si sono fronteggiate in diverse fasce orarie, con risultati che hanno evidenziato i programmi più seguiti. È fondamentale analizzare come si sono comportati i vari telegiornali, programmi di intrattenimento e varietà, per capire le preferenze del pubblico.

I telegiornali e l’andamento degli ascolti

Nel primo segmento serale, le sfide tra i principali telegiornali hanno visto un predominio chiaro del Tg1, che ha conquistato un notevole 25% di share. Il Tg5, sebbene competitivo, si è fermato al 21%, dimostrando un buon seguito ma non sufficientemente forte da superare il Tg1. Ancora più sotto si posiziona il Tg La7, con un 8% di share, mentre il Tg2 chiude il podio con una performance deludente, fermandosi al 5%.

Questo risultato posiziona il Tg1 come il telegiornale di riferimento per un ampio pubblico, seguendo una tradizione che continua a premiarlo. I dati suggeriscono che la fiducia nelle informazioni fornite dal Tg1 persista tra gli spettatori, soprattutto rispetto a tematiche di cronaca nazionale e internazionale. Tuttavia, va rilevato come il gap tra Tg1 e Tg5 si stia stabilizzando, dando spazio a una competitività crescente tra le emittenti.

L’access time e i programmi di intrattenimento

Passando alla fascia di access prime time, è Rai1 ancora una volta a dominare con il suo popolare varietà “Ballando tutti in pista”, che ha registrato un share compreso tra il 20% e il 25%. Questo programma continua a attrarre un buon numero di telespettatori, confermandosi un pilastro dell’offerta serale della Rai. Il programma ha saputo mantenere l’interesse grazie a dinamiche di competizione coinvolgenti e un cast di partecipanti noto al pubblico.

A seguire, “In altre parole” di Rai2 ha toccato un pubblico fra il 15% e il 20%, riuscendo ad attrarre anche una parte significativa degli spettatori di NCIS, il quale ha registrato share di poco superiore al 5%. Infine, “Chissà chi è” si è ritrovato al di sotto del 5%, evidenziando come questo format non sia riuscito a catalizzare l’attenzione come sperato.

È evidente quindi come il pubblico sembri preferire programmi che offrono un mix di intrattenimento e coinvolgimento, piuttosto che format più tradizionali o statici.

Il prime time e le sfide tra varietà

Nella fascia del prime time, il varietà “Tu si que vales” di Canale 5 ha fatto registrare un picco d’ascolto, posizionandosi tra il 15% e il 25%, e diventa il leader della serata in diverse zone temporali. In questo caso, il programma ha saputo sfruttare al massimo il suo appeal sul pubblico, con momenti di intrattenimento che riescono sempre a strappare sorrisi e emozioni, trattandosi di un format collaudato.

Contemporaneamente, “Ballando con le stelle” ha mantenuto una certa stabilità, registrando percentuali di share simili a quelle dell’access time, che si attestano tra il 20% e il 25%. Questo dato conferma come i programmi di intrattenimento della formula “dance” continuino a esercitare un’attrattiva duratura sugli spettatori, rendendoli sempre più presenti nel palinsesto televisivo.

Le altre proposte, sebbene presenti nel mercato, si sono trovate schiacciate in un settore dove la competizione è altissima, con “In altre parole” che ha chiuso intorno al 6%, segno di una sfida complessa da vincere.

La seconda serata e la lotta per gli ascolti

La seconda serata ha visto una battaglia accesa tra “Ballando” e “Tu si que vales”. Entrambi i programmi hanno oscillato tra il 25% e il 30% di share, segno di un interesse costante da parte del pubblico. Tuttavia, il programma di Canale 5 ha avuto la meglio sulla concorrenza di Rai1, registrando un vantaggio percentuale che si è mostrato significativo nel confronto diretto tra le 23:00 e l’1:00.

In questi segmenti, “Tu si que vales” ha saputo guadagnarsi il 30% mentre “Ballando” ha mostrato un calo fino al 26%, pur avendo anche toccato punte più elevate prima della conclusione del suo show. La competizione serrata tra i due programmi indica un panorama televisivo in costante evoluzione, dove la capacità di attrarre e mantenere l’attenzione del pubblico è fondamentale.

Il quadro complessivo della serata evidenzia chiaramente le dinamiche di ascolto e le preferenze degli spettatori, con una continua attenzione verso quella parte di programmazione che riesce a portare innovazione e coinvolgimento, sfidando le regole consolidate dell’intrattenimento televisivo italiano.