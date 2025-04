Il quartetto sincronie in concerto a riad: un ponte musicale tra italia e arabia saudita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 27 aprile 2025, il Quartetto Sincronie si esibirà a Riad, all’interno del Saudi Music Hub, grazie a una sinergia tra l’ambasciata d’Italia e il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica. Questo evento fa parte del progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo“, che mira a promuovere i musicisti emergenti italiani all’estero. L’iniziativa è sostenuta dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso una rete di ambasciate, Istituti Italiani di Cultura e Consolati Generali.

Il progetto “giovani talenti musicali italiani nel mondo”

Il progetto “Giovani talenti musicali italiani nel mondo” è una piattaforma che offre ai musicisti italiani l’opportunità di esibirsi in contesti internazionali. Promosso dal Cidim in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Internazionale Incontri con il Maestro di Imola, il programma è concepito per valorizzare i giovani artisti e farli conoscere al pubblico globale. La selezione del Quartetto Sincronie da parte della Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena rappresenta un riconoscimento significativo per il gruppo, che dal 2011 si è affermato nel panorama musicale con performance di alta qualità.

Il concerto di Riad non è solo un’opportunità per il Quartetto Sincronie di esibirsi, ma anche un’importante occasione per promuovere la musica italiana in un contesto culturale ancora in fase di sviluppo. La presenza di artisti italiani in Arabia Saudita contribuisce a creare un dialogo culturale, favorendo una maggiore comprensione e apprezzamento della musica classica italiana.

Il quartetto sincronie: un ensemble di talento

Il Quartetto Sincronie è composto da quattro musicisti di talento: Houman Vaziri e Agnese Maria Balestracci al violino, Arianna Bloise alla viola e Alessandro Mazzacane al violoncello. Insieme, questi artisti hanno costruito un repertorio raffinato e variegato, che spazia da compositori classici come Claudio Monteverdi e Franz Joseph Haydn a opere più moderne di Giacomo Puccini. La loro esperienza e sensibilità musicale hanno conquistato il pubblico, rendendo ogni esibizione un momento unico e memorabile.

Il concerto a Riad rappresenta un ulteriore passo nella carriera del Quartetto Sincronie, che ha già ottenuto riconoscimenti in diverse manifestazioni musicali. La loro capacità di interpretare opere complesse con passione e precisione ha reso il gruppo un punto di riferimento nella scena musicale contemporanea.

Le parole delle autorità

Francescantonio Pollice, Presidente del Cidim e dell’Associazione Italiana Attività Musicali , ha sottolineato l’importanza del progetto per i giovani musicisti. “Il quartetto è stato selezionato per la sua qualità e per il potenziale di rappresentare la musica italiana all’estero. La possibilità di esibirsi a Riad è un’opportunità unica per questi talenti, in una terra che sta iniziando a scoprire la nostra tradizione musicale”, ha dichiarato Pollice.

Anche Carlo Baldocci, ambasciatore d’Italia a Riad, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento. “È fondamentale sviluppare un dialogo musicale tra Italia e Arabia Saudita. La curiosità dei cittadini sauditi nei confronti della musica italiana è palpabile, e sono certo che i giovani musicisti sapranno catturare l’attenzione del pubblico”, ha affermato l’ambasciatore.

Il concerto del Quartetto Sincronie a Riad rappresenta quindi non solo un evento musicale, ma anche un’importante occasione di scambio culturale tra due nazioni, che attraverso la musica possono avvicinarsi e conoscersi meglio.

