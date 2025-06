Il piccolo teatro di milano: una nuova stagione all’insegna delle relazioni e dell’inclusività

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’inizio della stagione 2025/2026, il Piccolo Teatro di Milano si prepara a un triennio significativo, che culminerà nel 2027 con la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della sua fondazione. Quest’anno, l’attenzione si sposta sulla fondamentale questione delle relazioni nel contesto teatrale, un tema centrale che si riflette nel titolo di apertura della stagione: “Complemento di relazione“. Questo approccio mira a esplorare i legami tra il pubblico e gli operatori teatrali, nonché le interazioni tra gli individui, evidenziando l’importanza delle relazioni nella costruzione di una comunità teatrale.

Un teatro come spazio di aggregazione sociale

L’assessore alla Cultura di Milano, Tommaso Sacchi, ha espresso l’intento del Piccolo Teatro di diventare un punto di riferimento sociale, un luogo di aggregazione e diffusione culturale. Durante il suo intervento, ha sottolineato come ogni spettacolo rappresenti un’opportunità per aprire nuovi spazi di dialogo e confronto, anche al di fuori dei confini del teatro stesso. Piergaetano Marchetti, storico presidente dell’istituzione, ha aggiunto che ogni chiusura di sipario nei tre teatri del Piccolo si traduce in un’apertura in altri luoghi, promuovendo una cultura accessibile e diffusa.

Fin dalla sua apertura nel 1947, il Piccolo Teatro ha perseguito l’ideale di un “teatro d’arte per tutti“, come affermato dai fondatori Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Lanfranco Li Cauli, il nuovo direttore generale nominato nel dicembre scorso, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di includere un pubblico diversificato, che va oltre gli abbonati storici. L’obiettivo è quello di attrarre giovani, persone con disabilità e visitatori internazionali, rendendo il teatro un luogo di incontro per tutti.

Iniziative per un teatro inclusivo

La nuova stagione del Piccolo Teatro si distingue per l’iniziativa “Piccolo Aperto“, che mira a rendere il teatro accessibile a tutti. Questa iniziativa prevede l’implementazione di audiodescrizioni, tour tattili, sovratitoli e traduzioni in Lingua dei Segni Italiana , oltre a materiali semplificati e un sito web più fruibile. Claudio Longhi, direttore artistico, ha evidenziato come le relazioni siano alla base della ricerca artistica, creando comunità che si manifestano in diverse forme, dalle coppie alle famiglie, fino alle reti sociali e alla città stessa.

Il Piccolo Teatro si impegna a costruire un ambiente accogliente e inclusivo, dove ogni voce possa essere ascoltata e valorizzata. Questo approccio non solo arricchisce l’esperienza teatrale, ma contribuisce anche a creare un senso di appartenenza e solidarietà tra gli spettatori e gli artisti.

Artisti e collaborazioni per un teatro innovativo

La stagione 2025/2026 vedrà la partecipazione di nuovi artisti associati, tra cui nomi di spicco come Davide Carnevali, Marta Cuscunà e Marco D’Agostin. La presenza di figure come Anne Teresa De Keersmaeker e Lino Guanciale arricchisce ulteriormente il panorama artistico del Piccolo, portando nuove idee e prospettive nel teatro milanese.

Un aspetto innovativo di questa stagione è la collaborazione con scienziati di fama, come Amalia Ercoli Finzi e Alberto Mantovani. Questi esperti lavoreranno a stretto contatto con gli artisti per promuovere una divulgazione scientifica di qualità, integrando la scienza nel linguaggio teatrale e creando un ponte tra arte e conoscenza.

Un ricco programma di spettacoli e eventi

La nuova stagione prevede un programma ricco e variegato, con tredici produzioni, otto coproduzioni e quattro prime assolute. Saranno trentasei gli spettacoli ospiti, offrendo una panoramica completa delle diverse espressioni artistiche contemporanee. Tra le produzioni, spicca il ritorno di opere acclamate, come l’Arlecchino di Goldoni e Strehler, riproposto da Stefano de Luca.

Inoltre, il Piccolo Teatro parteciperà all’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, con un mese di programmazione speciale dedicato all’evento. Durante questo periodo, saranno presentati spettacoli che celebrano l’incontro tra sport, cultura e spettacolo, sottolineando l’importanza di unire diverse forme di espressione artistica.

Il Piccolo Teatro di Milano si prepara quindi a una stagione all’insegna delle relazioni, dell’inclusività e della contaminazione culturale, continuando a svolgere un ruolo fondamentale nella vita sociale e culturale della città.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!