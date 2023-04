Il personaggio di Selena Gomez in “Waverly Place” sarebbe dovuto essere bisessuale

Il capo scrittore di Wizard of Waverly Place, ha dichiarato in un recente podcast che il personaggio di Selena Gomez sarebbe dovuto essere bisessuale. Peter Murrieta si è espresso quindi sulla questione nell’ultimo episodio del podcast Wizard of Waverly Pod. Sembra infatti che l’intenzione del team creativo sarebbe stata quella di rendere il personaggio dell’attrice apertamente bisessuale.

Il personaggio interpretato da Selena Gomez, Alex Russo, ha avuto diversi interessi amorosi maschili durante lo svolgimento della serie. Tra questi ricordiamo Mason, interpretato da Gregg Sulkin e Dean Moriarty, interpretato da Daniel Samonas. Peter Murrieta ha quindi sostenuto che avrebbe voluto inserire nella storia una frequentazione amorosa con un personaggio femminile. Il personaggio in questione è Stevie Nicholas, interpretata da Hayley Kiyoko, introdotto nella terza stagione.

La ragione per cui non è stato possibile dichiarare in maniera esplicita questa relazione, riguarderebbe i tempi non ancora maturi per questo genere di temi. Come dichiarato dallo stesso capo scrittore, la loro relazione era visibile agli occhi di tutti ma non c’era la possibilità di renderla esplicita.

Di seguito vi rilasciamo le dichiarazioni più interessanti tratte dal podcast su questo tema: