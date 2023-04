Il nuovo cortometraggio Pixar di Up su Carl Fredricksen verrà proiettato all’inizio di Elemental nelle sale cinematografiche

Dopo aver svelato da poco il trailer del nuovo film Elemental, in uscita il 16 Giugno 2023, la Pixar ha annunciato un nuovo corto di Up che verrà proiettato prima del film nelle sale. Il corto, che vede come protagonista Carl Fredricksen e proprio per questo si chiamerà ”Carl’s Date” è un omaggio al grande Ed Asner, colui che ha dato la voce al personaggio.

In precedenza la Pixar aveva già fatto uscire cortometraggi Up su Disney+ come ”Dug Days”, molto apprezzati dai fan del film. Il corto è scritto e diretto dal candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Bob Peterson, e prodotto da Kim Collins.

Carl’s Date sarà un corto molto emozionante in cui seguiremo la giornata di Carl e Dug e che ci mostrerà l’importanza di avere un amico vicino che ci supporti e ci spinga oltre le nostre paure. Carl, infatti, incitato dal suo amico a quattro zampe Dug, deciderà di uscire per un primo appuntamento con una sua amica. Una cosa che fino a quel momento non aveva mai avuto il coraggio di fare ma di cui la sua defunta moglie Ellie sarebbe stata molto felice.

Nessuno mai andrà a sostituire Ellie. L’amore di Carl nei suoi confronti non finirà mai. Questa è solo amicizia e un modo di onorare ciò che sua moglie gli aveva chiesto: vai e trova una nuova avventura. Si tratta anche di questo, no?! Sarà un vero e proprio test per lui.

Il regista ha poi dichiarato che sarà l’ultima storia su Up per il momento. Inizialmente, Carl’s Date doveva essere pubblicato su Disney Plus insieme a ”Dug Days” ma, dopo la morte di Ed Asner, la produzione ha deciso di inserirlo all’apertura del film come tributo al grande amico e collega.

Ci sembrava un passo logico da fare per Carl. Una degna chiusura per una storia d’amore e amicizia intenza ed emozionante. Finalmente, Carl è riuscito a fare quello che Ellie gli ha sempre chiesto di fare: andare avanti con una nuova avventura.

