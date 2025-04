Il musical ‘Moulin Rouge!’ debutta a Roma: un evento imperdibile per la stagione 2025/2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Teatro Sistina di Roma si prepara ad accogliere un evento straordinario con il debutto del musical ‘Moulin Rouge!‘, ispirato al celebre film di Baz Luhrmann. Questo spettacolo, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, sarà presentato in esclusiva nella capitale italiana dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina e con la licenza della Global Creatures, produttrice del musical a Broadway. Con dieci Tony Awards vinti, tra cui il prestigioso premio per il Miglior Musical, l’attesa per questa produzione è palpabile, e il regista Massimo Romeo Piparo promette un adattamento che saprà emozionare il pubblico.

Un allestimento spettacolare e immersivo

L’allestimento del musical ‘Moulin Rouge!‘ si preannuncia come un’esperienza immersiva e coinvolgente. Gli spettatori saranno trasportati nell’atmosfera vibrante della Montmartre parigina, grazie a scenografie elaborate e dettagliate. La produzione prevede un’orchestra dal vivo e un cast selezionato con cura, che sarà scelto attraverso audizioni in Italia e all’estero. Con oltre 30 metri di ampiezza, un doppio palcoscenico girevole e circa 90 chilometri di fili luminosi, lo spettacolo promette di essere un colosso nel panorama del musical italiano. Le prevendite dei biglietti apriranno a partire dalla mezzanotte del 5 maggio, con il debutto fissato per la seconda metà di ottobre.

Le parole del regista Massimo Romeo Piparo

Massimo Romeo Piparo, regista e adattatore del musical, ha condiviso la sua emozione per questo progetto. “Quando mi chiedevano quale fosse il mio sogno nel cassetto, non osavo menzionare ‘Moulin Rouge! Il Musical‘. Ora, dopo anni di attesa, ho l’onore di presentare al pubblico italiano una versione originale di uno dei musical più amati degli ultimi anni”, ha dichiarato Piparo. Il regista si sente carico di responsabilità, consapevole dell’importanza di mantenere alta la qualità dello spettacolo. Con il supporto di una squadra di talentuosi creativi e tecnici, Piparo è determinato a selezionare un cast che possa rendere giustizia a questa produzione.

La trama e i valori del musical

‘Moulin Rouge! Il Musical‘ racconta una storia d’amore intensa e appassionata tra Christian, un giovane scrittore, e Satine, la diva del cabaret. La loro relazione è messa a dura prova dall’interferenza di un ricco Duca, creando tensione e conflitto. I temi centrali del musical sono rappresentati dai valori della filosofia bohémien: Verità, Bellezza, Libertà e Amore. Questi elementi non solo guidano la narrazione, ma si intrecciano con una colonna sonora che include successi di artisti iconici come David Bowie, Lady Gaga, Elton John e molti altri.

Un successo globale

Il film ‘Moulin Rouge!‘, diretto da Baz Luhrmann, ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes nel 2001, ottenendo un’accoglienza entusiasta e numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e due premi Oscar. La storia ha catturato l’immaginazione del pubblico, riportando in auge il genere del musical cinematografico. Il Moulin Rouge di Parigi, simbolo di festa e spettacolo dal 1889, continua a essere un punto di riferimento per l’intrattenimento, con il suo spettacolo ‘Féerie revue‘ che incanta il pubblico con danza e musica.

L’espansione del fenomeno ‘Moulin Rouge!’

Dopo il successo della prima mondiale a Boston nel 2018 e il trionfo a Broadway, dove ha ricevuto dieci Tony Awards, ‘Moulin Rouge! Il Musical‘ è attualmente in scena in diverse località del mondo, tra cui il West End di Londra e in tour in Nord America e Germania. La produzione, realizzata da Carmen Pavlovic e Gerry Ryan Oam per Global Creatures, continua a conquistare il pubblico di ogni età, dimostrando la sua capacità di emozionare e intrattenere. Il debutto a Roma rappresenta un ulteriore passo nella diffusione di questo fenomeno culturale, promettendo di attrarre appassionati di musical e neofiti in cerca di un’esperienza indimenticabile.

