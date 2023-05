“Il miglio verde”: la scena che ha fatto commuovere chiunque

Il miglio verde è un film del 1999 prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di Stephen King, pubblicato nel 1996. Il film, prodotto con un budget di 60000000 $ di dollari, ha incassato 136,8 milioni di dollari negli Stati Uniti e 150 milioni nel resto del mondo, per un totale mondiale di circa 286,8 milioni. Il film è stato accolto molto positivamente da parte della critica ed è stato candidato a 4 premi Oscar nel 2000.

La trama de “Il miglior verde”

Protagonista del film è Paul Edgecombe, che nel 1935 lavorava presso Il Miglio Verde, nome con cui era chiamato il braccio della morte di Cold Mountain. La cupa routine del luogo viene un giorno scossa dall’arrivo del mastodontico John Coffey, detenuto accusato di aver ucciso due gemelline. Questi è ora condannato alla sedia elettrica, trovandosi lì nel Miglio solo per attendere la fine. Durante il suo soggiorno, Coffey si mostra agli occhi di Paul come tutt’altro che uno spietato criminale. Si rivela anzi dotato di un carattere buono e incredibili poteri soprannaturali. Mentre nel Miglio si susseguono una serie di personaggi controversi, dal violento poliziotto Percy Wetmore al criminale Wild Bill Wharton, la verità sul caso di Coffey diverrà agli occhi di Paul sempre più chiara.

La scena dell’esecuzione

Paul è ormai sicuro dell’innocenza di John ma purtroppo non dispone delle prove sufficienti per scagionarlo, perciò gli propone di fuggire, in quanto le guardie sarebbero disposte a coprire la sua evasione. Il condannato rifiuta l’aiuto, essendo stanco di vivere solo, senza amici e di percepire il male e l’atrocità del mondo, preferendo farla finita. Arriva il giorno dell’esecuzione. Nonostante le guardie siano consapevoli dell’ingiustizia che sta per compiersi, sono costrette a procedere. Legato alla sedia elettrica, quando sta per essergli messo il cappuccio John chiede di non indossarlo, ricordando la sua paura del buio. Qui di seguito la famosa scena del film.