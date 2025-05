Il manga “Il monologo della speziale” sospende la pubblicazione a causa della salute dell’autrice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie manga “Il monologo della speziale”, che ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli appassionati di anime e manga, si trova attualmente in una fase di pausa forzata. Questo stop è dovuto ai problemi di salute della disegnatrice Nekokurage, che ha contratto scarlattina e pertosse. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan, che si chiedono quale impatto avrà questa situazione sulla continuazione della serie.

Una pausa necessaria per il manga

“Il monologo della speziale” è una saga che ha saputo mescolare intrighi di corte e abilità deduttive, conquistando un vasto pubblico sin dal suo debutto nel 2017. Con l’adattamento animato attualmente in corso nella sua seconda stagione e le light novel che continuano a espandere l’universo di Maomao e Jinshi, l’interruzione della pubblicazione del manga rappresenta un evento significativo. Nekokurage ha comunicato la sua situazione attraverso un post su X , esprimendo il suo rammarico per la necessità di fermarsi: “Il nuovo numero di BG in uscita domani sarà in pausa, perché la mia salute è peggiorata durante la fase di lavorazione del manoscritto, dopo aver contratto scarlattina e pertosse. Mi dispiace moltissimo…! Sembra che in questo periodo queste malattie si stiano diffondendo parecchio, quindi fate attenzione e abbiate cura di voi”.

La salute dell’autrice è una priorità, e la decisione di sospendere temporaneamente la pubblicazione è stata presa per garantire il suo recupero. Questo tipo di situazioni non è raro nel mondo del manga, dove la pressione per mantenere ritmi di lavoro elevati può portare a problemi di salute tra gli artisti.

La ripresa della pubblicazione

Nonostante la pausa, ci sono buone notizie per i fan. Square Enix ha confermato che “Il monologo della speziale” riprenderà la sua pubblicazione regolarmente il 25 giugno 2025, con il numero 07 della rivista Monthly Big Gangan. In un comunicato ufficiale, la casa editrice ha spiegato: “A causa di varie circostanze, Il monologo della speziale, che doveva essere pubblicato nel numero 06 del 2025 , sarà assente da questa edizione. Ci scusiamo sinceramente con tutti i lettori che lo stavano aspettando con ansia”.

Inoltre, è stato confermato che il bonus previsto, una clear file originale, sarà comunque distribuito, dimostrando l’impegno della rivista nel mantenere un legame con i lettori nonostante l’interruzione.

La salute della saga anime

L’interruzione della pubblicazione del manga non sembra influenzare la salute generale della saga anime. Infatti, ci sono abbondanti materiali disponibili per una terza stagione, e con l’anime che si avvicina alla conclusione della sua seconda stagione, ci sono tutte le possibilità per un nuovo ciclo. I fan possono quindi rimanere fiduciosi riguardo al futuro della serie, mentre attendono il ritorno di Nekokurage e la ripresa della pubblicazione del manga.

La situazione attuale mette in evidenza l’importanza della salute degli artisti e il rispetto per i loro tempi di recupero, un aspetto fondamentale in un settore che spesso richiede ritmi di lavoro intensi.

