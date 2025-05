Attori e attrici che hanno lottato per salvare i loro personaggi nelle serie TV

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle serie TV è caratterizzato da colpi di scena e destini inaspettati, dove i personaggi amati dal pubblico possono trovarsi a fronteggiare la morte in qualsiasi momento. Molti attori e attrici, consapevoli dell’affetto del pubblico per i loro ruoli, hanno cercato di proteggere i loro personaggi da un destino fatale. In questo articolo, esploreremo cinque star del piccolo schermo che hanno combattuto per mantenere in vita i loro personaggi, rivelando retroscena interessanti e aneddoti significativi.

Ella Purnell in Yellowjackets

Ella Purnell ha guadagnato attenzione per il suo ruolo in “Yellowjackets“, dove interpreta Jackie Taylor. Nonostante il destino della sua protagonista fosse già segnato sin dall’inizio della serie, l’attrice ha fatto di tutto per cercare di rimanere nel cast. Jackie muore nel finale della prima stagione, un evento cruciale che segna un cambiamento significativo nella trama. Tuttavia, Ella Purnell ha espresso il desiderio di esplorare ulteriormente il suo personaggio prima di dire addio. In un’intervista con The Hollywood Reporter, ha rivelato di aver firmato un contratto annuale, che inizialmente considerava un vantaggio, poiché non la vincolava a lungo termine. Quando ha iniziato a girare, però, ha sentito il bisogno di lottare per il suo personaggio: “Ho cercato di convincere gli sceneggiatori a tenermi ancora per un po’”. Alla fine, i produttori le hanno comunicato che era giunto il momento di salutare Jackie. Nonostante la sua morte, il personaggio ha continuato a influenzare la trama, tormentando Shauna e permettendo a Purnell di apparire anche in seguito.

Ian McElhinney ne Il Trono di Spade

Ian McElhinney ha interpretato Ser Barristan Selmy in “Il Trono di Spade“, un personaggio che ha attraversato diverse fasi della storia di Westeros. Dopo essere stato estromesso dalla Guardia Reale di Joffrey, Barristan diventa uno dei più fidati consiglieri di Daenerys Targaryen. Tuttavia, il suo destino si complica quando viene ucciso dai Figli dell’Arpia nella quinta stagione. McElhinney, affezionato al suo personaggio, ha cercato di convincere gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss a mantenere Barristan vivo, sottolineando la sua importanza nella storia di Daenerys. In un’intervista con The Huffington Post, ha raccontato: “Ho esposto alcune mie argomentazioni sul perché ritenevo che Barristan fosse importante nella storia di Daenerys“. Nonostante le sue richieste, la decisione finale è stata quella di eliminare il personaggio, generando polemiche tra i fan e l’attore stesso.

Melissa McBride in The Walking Dead

Melissa McBride ha conquistato il cuore dei fan di “The Walking Dead” con il suo personaggio, Carol. La sua importanza nella serie è cresciuta al punto da meritare uno spin-off. Tuttavia, in una fase iniziale, i produttori stavano considerando di eliminare Carol dalla trama. McBride ha deciso di intervenire, chiedendo di parlare con i produttori per esprimere il suo punto di vista sul personaggio. Durante il Comic-Con International, ha spiegato: “C’è stata quella volta in cui stavano per ucciderla. Ho chiesto di parlare con qualcuno per dirgli cosa pensavo di Carol“. Nonostante non sapesse se il suo intervento fosse stato decisivo, l’attrice ha dimostrato quanto fosse importante per lei il destino di Carol e ha contribuito a garantizarne la sopravvivenza.

Sean Bean in World on Fire

Sean Bean è noto per aver interpretato personaggi che spesso incontrano una fine tragica, come Boromir ne “Il Signore degli Anelli” e Ned Stark ne “Il Trono di Spade“. Tuttavia, ha dovuto lottare anche per il suo ruolo in “World on Fire“. Prima di accettare il personaggio di Douglas Bennett, Bean ha voluto assicurarsi che il suo destino fosse positivo. In un’intervista con Metro UK, ha raccontato: “Ne abbiamo parlato al telefono e ho chiesto: ‘Non muoio qui, vero?’. E mi hanno risposto: ‘No, starai bene, te la caverai'”. Questa conversazione ha dimostrato l’importanza che Bean attribuiva al suo ruolo e la sua volontà di proteggere il personaggio da un destino infausto.

Jeffrey Dean Morgan in Grey’s Anatomy

Jeffrey Dean Morgan ha interpretato Denny Duquette in “Grey’s Anatomy“, un personaggio che ha lasciato un segno profondo nel cuore dei fan. Nonostante la sua breve apparizione nella seconda stagione, Morgan ha lottato per mantenere il suo personaggio in vita. In un’intervista con Hot Ones, ha rivelato di aver implorato Shonda Rhimes di non eliminarlo dalla serie. La sua passione per il ruolo è evidente, e il suo intervento ha portato a un ritorno di Denny grazie a Izzie. La storia di Morgan dimostra quanto possa essere intensa la connessione tra un attore e il proprio personaggio, e come la lotta per la sopravvivenza di un ruolo possa influenzare la narrazione di una serie.

