Il Liceo Nino Cortese di Maddaloni trionfa al Concorso Nazionale Mad for Science 2025

Il Liceo Scientifico Nino Cortese di Maddaloni, in provincia di Caserta, ha conquistato il primo premio della nona edizione del Concorso Nazionale Mad for Science, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Diasorin ETS. Il progetto vincitore, intitolato “Le risorse invisibili del mare”, si propone di isolare microrganismi dalle acque marine per studiarli e utilizzarli come biofertilizzanti nella coltivazione del pomodoro riccio casertano. Questo approccio mira a valorizzare le risorse locali e a promuovere un’agricoltura sostenibile. Il team di studenti, composto da Giorgia Cirma, Elisabetta Di Nuzzo, Valentino Granatello, Gianluca Quintavalle e Salvatore Rossino, ha lavorato sotto la supervisione della docente Emma Sanzari. Grazie a questo riconoscimento, il Liceo Nino Cortese riceverà un premio di 75.000 euro, destinato a potenziare il laboratorio di scienze a partire dall’anno scolastico in corso.

I premiati del concorso

Il secondo posto è stato assegnato al Liceo Scientifico Majorana-Corner di Mirano, in provincia di Venezia, per il progetto “DNA, piante e innovazione: la sfida per un’acqua pulita”, che ha ottenuto un premio di 45.000 euro. Al terzo posto si è classificato l’Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini di Voghera, in provincia di Pavia, con il progetto “Foglie in Fermento – Dalla Natura all’Energia”, ricevendo un premio di 30.000 euro.

In aggiunta, altri istituti hanno ricevuto il Premio Finalisti, del valore di 10.000 euro ciascuno. Tra questi figurano il Liceo Scientifico Piero Martinetti di Caluso , l’Istituto Tecnico Tecnologico Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte , il Liceo Scientifico Antonio Vallone di Galatina , il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi e l’Istituto Tecnico Tecnologico Da Vinci-De Giorgio di Lanciano . Questi riconoscimenti evidenziano l’eccellente lavoro svolto dai partecipanti e l’impegno delle scuole nella promozione della scienza.

L’importanza del concorso Mad for Science

La Challenge Mad for Science 2025, aperta a Licei Scientifici, Licei Classici con percorso di Biologia e Istituti Tecnici, si è svolta giovedì scorso a Torino. L’evento ha visto la partecipazione degli otto migliori istituti selezionati tra oltre 140 scuole provenienti da tutta Italia. I progetti presentati dai team finalisti hanno affrontato il tema “Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente”, contribuendo a un montepremi totale di 200.000 euro.

Una giuria composta da esperti del settore ha valutato i progetti. Tra i membri figurano Francesca Pasinelli, Presidente di Giuria e Presidente della Fondazione Diasorin ETS, Irene Bozzoni, Professore di Biologia Molecolare presso l’Università La Sapienza di Roma, e Raffaella Di Micco, Group Leader presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano. La qualità e l’originalità dei progetti presentati hanno dimostrato il talento dei giovani italiani e l’impegno delle scuole nel promuovere la cultura scientifica.

Il futuro della scienza nelle scuole

La Fondazione Diasorin ha creato il concorso Mad for Science per supportare la passione per la scienza tra i giovani, all’interno del contesto scolastico. Questo concorso è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come un’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e rappresenta uno strumento significativo per promuovere una didattica scientifica innovativa. La Fondazione è accreditata come ente formatore per il triennio 2025/2027, confermando la qualità dei percorsi dedicati a studenti e insegnanti.

Quest’edizione segna anche l’inizio di un percorso che porterà la Fondazione a celebrare i dieci anni del concorso, con un programma di attività che culminerà nel maggio 2026. Finora, Mad for Science ha coinvolto oltre 600 scuole in tutta Italia e ha investito più di 1,5 milioni di euro nella promozione della cultura scientifica. Le edizioni precedenti hanno visto vincitori come il Liceo Scientifico G. Terragni di Olgiate Comasco nel 2024 e il Liceo Scientifico G. Galilei di Catania nel 2023, dimostrando un trend crescente di partecipazione e interesse per la scienza tra i giovani.

