Il giorno sbagliato: la storia vera del film con Russell Crowe

Il giorno sbagliato è un film d’azione del 2020 diretto da Derrick Borte che ha come protagonista Russell Crowe nel ruolo di Tom Cooper, detto anche The Man. Tom Cooper è uno sconosciuto mentalmente instabile che perseguita la madre Rachel. La storia si svolge a Kenner a New Orleans, in Louisiana.

La pellicola è conosciuta soprattutto per essere stata la prima grande uscita nelle sale in diversi mesi a causa della pandemia. In tutto ha incassato 44 milioni di dollari e ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica.

Il giorno sbagliato, la trama

Il Giorno Sbagliato racconta la storia di una donna, Rachel (Caren Pistorius), che commette un unico piccolo errore: in ritardo per il lavoro, alla guida della sua auto suona il clacson contro un altro automobilista, fermo a un semaforo. Questo gesto così comune scatena un’indomabile furia nell’uomo (Russell Crowe), in verità un guidatore psicopatico, che da quel momento in poi inizia a perseguitare lei e tutti i suoi cari. La povera Rachel, sempre di fretta, ha beccato l’uomo sbagliato nel momento sbagliato e finisce nel mirino del folle sconosciuto, preso da una forte irascibilità e da una volontà di dare alla donna delle lezioni di vita, che si riveleranno mortali.

Chi è Tom Cooper?

Il personaggio di Tom Cooper non sembra essere realmente esistito ma si ispira a varie figure. Il fenomeno del Road Rage può scaturire insulti e frustazione e questo accade all’inizio del film quanto Tom reagisce in modo abbastanza rabbioso al clacson di Rachel. E poi il comune fenomeno degli scatti di ira che hanno causato numero omicidi in tutto il mondo. Il film è una riflessione sulle nevrosi contemporanee e su azioni che possono far scattare la follia omicida in persone già cariche di odio.

Qui di seguito il trailer de “Il giorno sbagliato”.