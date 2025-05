Il Flowers Festival 2025: Un Palcoscenico per Grandi Artisti e Nuove Scoperte Musicali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Flowers Festival, un evento musicale di riferimento, si prepara a dare il via alla sua X edizione con un programma ricco di artisti affermati e nuove promesse. La manifestazione, che si svolgerà a Collegno, offre un mix di generi musicali, spaziando dalla musica d’autore al rap, dall’indie pop all’elettronica. Con nomi di spicco e talenti emergenti, il festival si conferma un’importante piattaforma per la musica italiana e internazionale.

Artisti di rilievo e nuove voci

Il festival accoglierà artisti di grande fama come Lucio Corsi, che si esibirà l’8 luglio con la sua estetica poetica, e Brunori Sas, il cui concerto del 1 luglio promette di far rivivere i brani che hanno segnato la sua carriera. Willie Peyote inaugurerà il festival il 25 giugno con la prima data estiva del suo “Grazie ma no grazie tour“, mentre Joan Thiele, una delle cantautrici più promettenti del 2025, si esibirà il 27 giugno. Questi artisti, già noti al grande pubblico, si sono distinti per la loro capacità di portare freschezza e originalità nella musica d’autore.

La presenza di nomi iconici come gli Afterhours, che il 3 luglio presenteranno il loro album “Ballate per piccole iene” con la formazione originale, sottolinea l’importanza del festival nel panorama musicale italiano. La band, che ha influenzato profondamente la scena musicale alternativa, si unisce ai Baustelle, i quali festeggeranno i 25 anni di carriera con il nuovo disco “Galactico” il 8 luglio. Anche la Bandabardò, con il “Fandango Summer Tour 2025” il 28 giugno, riprende il dialogo con il pubblico dopo un periodo di pausa.

Un mix di generi e stili

Il festival non si limita a presentare artisti affermati, ma offre anche spazio a nuove generazioni di musicisti. Il 7 luglio, il genovese Alfa porterà sul palco la sua energia contagiosa, mentre Tananai, con il nuovo album “Calmocobra“, tornerà il 10 luglio. Altri nomi di spicco includono Franco 126 e Psicologi, che il 2 luglio presenteranno la loro identità musicale unica. Silent Bob & Sick Budd, Dutch Nazari e Popx, con il loro flow incisivo e la loro sensibilità, arricchiranno ulteriormente il programma.

Il festival celebra anche la musica gipsy jazz con I Patagarri il 28 giugno e propone un nuovo appuntamento con gli Eugenio in Via di Gioia il 26 giugno. Questi artisti rappresentano la vivacità e la ricchezza della musica italiana, spaziando tra indie-pop, trap, rap ed elettronica.

L’innovazione e il futuro della musica

Il Flowers Festival si distingue per la sua capacità di esplorare nuovi orizzonti musicali. Marco Castello, in programma il 13 luglio, si è fatto notare per la sua musica indipendente, mentre Anna Castiglia e i Delicatoni porteranno sul palco sonorità ricche e coinvolgenti. Emma Nolde, con il suo rock travolgente il 3 luglio, e i Circus Punk il 4 luglio, aggiungeranno varietà al festival.

Non mancheranno le nuove proposte nel pop elettronico, con Lorenzza e Dov’è Liana, quest’ultima protagonista della festa finale del festival il 12 luglio. Questi artisti rappresentano il futuro della musica, portando innovazione e freschezza sul palcoscenico.

Uno sguardo globale e collaborazioni internazionali

Il festival non si limita a promuovere solo artisti italiani, ma accoglie anche band internazionali come i Viagra Boys, che si esibiranno a Collegno per l’unica data estiva in Italia. Questi musicisti, noti per il loro stile post-punk e le loro performance coinvolgenti, porteranno sul palco il loro nuovo album “Viagr Aboys“, dimostrando l’apertura del festival verso influenze globali.

Infine, il Flowers Festival continua a innovare con format musicali che uniscono performance live, dj set e animazioni. Eventi come “Teenage Dream” e “Voglio Tornare negli Anni 90” promettono di far ballare il pubblico, rendendo il festival un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli amanti della musica.

