Il Festival di Castrocaro torna in Rai: la finale del 29 giugno 2025 promette emozioni

Il Festival di Castrocaro, uno dei concorsi canori più storici d’Italia, sta per tornare in televisione dopo un’assenza di quattro anni. La 67esima edizione si svolgerà domenica 29 giugno 2025, nella suggestiva cornice di Piazza d’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena. La serata sarà trasmessa su Rai 2, anche se non in diretta, e rappresenta un’importante occasione per i giovani talenti musicali di farsi conoscere al grande pubblico.

La giuria di qualità per il Festival di Castrocaro 2025

Quest’anno, il Festival di Castrocaro si avvale di una giuria di prestigio, composta da nomi noti nel panorama musicale italiano. Il Maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica italiana, sarà affiancato dalla cantante Serena Brancale e dal rapper Clementino. Questi giurati porteranno la loro esperienza e il loro occhio critico per valutare le performance dei giovani concorrenti, contribuendo a rendere la serata ancora più emozionante e ricca di talento.

I concorrenti della finale: dieci talenti in gara

Per la finale del Festival di Castrocaro 2025 sono stati selezionati dieci concorrenti, scelti attraverso un processo di audizioni e masterclass che si sono svolti a Castrocaro Terme. Le audizioni si sono tenute dal 9 all’11 e dal 16 al 17 maggio, mentre la fase finale di selezione si è svolta il 23 maggio presso la sede di Isola degli Artisti, nei pressi di Roma. Tra i finalisti, spicca il nome di Melissa Agliottone, giovane artista di 14 anni e vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, che ha già avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest nel 2023.

I dieci finalisti

Melissa Agliottone, 14 anni – Sant’Elpidio a Mare Edoardo Brogi, 28 anni – Montespertoli El Simo , 15 anni – Crispiano Federica Fontana, 20 anni – Niscemi Kashmere , 24 anni – Torricella-Taverne Alice Paternuosto, 22 anni – Cunardo Cipria , 20 anni – Roma Personal , 24 anni – Sant’Arcangelo di Romagna Dannunzio , 20 anni – Catania Bush , 23 anni – Roma

Oltre ai concorrenti, la serata vedrà anche esibizioni di artisti affermati come il vincitore della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, Settembre, e il content creator Daniele Cabras, che porteranno ulteriore vivacità all’evento.

Opportunità per il vincitore del Festival

Il vincitore di questa edizione del Festival di Castrocaro avrà l’opportunità di far ascoltare il proprio inedito in rotazione radiofonica per tre settimane su Radio Kiss Kiss. Inoltre, il giovane artista avrà la possibilità di firmare un contratto discografico con Isola degli Artisti, che prevede la pubblicazione di due singoli, e di accedere a due borse di studio presso la Isola degli Artisti Academy. A partire da questa settimana, il canale Instagram ufficiale del Festival inizierà a pubblicare reel dedicati ai finalisti, offrendo un’anteprima esclusiva dei loro brani inediti.

Un Festival in rinnovamento

La 67esima edizione del Festival di Castrocaro rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento avviato nel 2023, con l’intento di riportare il concorso al centro della scena musicale italiana. Il Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, ha espresso un sentito ringraziamento ai giovani concorrenti e agli artisti coinvolti, sottolineando l’importanza di questo evento per il futuro della musica italiana.

Negli ultimi anni, il Festival ha affrontato sfide significative, perdendo parte della sua visibilità a causa della crescente popolarità dei talent show. La finale del 2021, condotta da Paola Perego e Valeria Graci, aveva registrato solo 712.000 telespettatori, segnando un calo rispetto ai numeri storici del concorso. Dopo un anno di pausa nel 2022 e una trasmissione radiofonica nel 2024, il ritorno in Rai rappresenta un’opportunità per rilanciare il Festival e riportarlo ai fasti di un tempo.

