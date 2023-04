Il discorso finale di Delio in “300” è da pelle d’oca

300 è un film del 2007 diretto da Zack Snyder con il supporto di Frank Miller, adattamento cinematografico del romanzo a fumetti 300. Quest’ultimo è stato a sua volta ispirato da un altro film, L’eroe di Sparta, un racconto semi-storico della battaglia delle Termopili svoltasi nel 480 a.C. È uscito nelle sale negli USA il 9 marzo 2007, mentre in Italia il 23 marzo 2007. Il film ha realizzato un record per i cinema IMAX, realizzando nel weekend di apertura 3,6 milioni di dollari. 300 è stato campione d’incassi ed è al nono posto nella classifica dei film più visti nel 2007.Il film ha incassato a livello internazionale 456068181 $.

300, la trama

480 a.C. Quando due messaggeri persiani mandati dal re Serse si presentano a Sparta, chiedendo la sottomissione della città, il re Leonida li uccide scaraventandoli in un pozzo. Consapevole di avere innescato una nuova guerra Leonida raggruppa 300 dei migliori guerrieri spartani. Con essi si dirige, insieme ad altri soldati provenienti da varie regioni greche, alle Termopili. Qui in una stretta gola, gli uomini guidati da Leonida danno vita a una battaglia divenuta leggenda, riuscendo valorosamente a bloccare per tre giorni il numeroso esercito del re Serse.

La famosa scena del film

Nel finale, Delio termina il racconto delle gesta di Leonida e dei suoi 300 davanti all’esercito di spartani e greci di tutto il paese, pronti ad affrontare l’esercito persiano. “Ricorda chi eravamo, così mi ha detto, era la sua speranza, se un anima libera dovesse arrivare in questo luogo, negli innumerevoli secoli di la da venire possano tutte le nostre voci sussurrarti dalle pietre senza età. Va a dire agli spartani viandante che qui secondo la legge di Sparta noi giacciamo.” Qui di seguito il finale di 300, caratterizzato da un discorso da pelle d’oca.