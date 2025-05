Il consiglio di stato respinge gli appelli sulla gestione del festival di sanremo 2026-2028

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente sentenza del Consiglio di Stato ha segnato una svolta significativa nel contenzioso riguardante l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana, previsto per il triennio 2026-2028. La decisione, pubblicata con il dispositivo di sentenza n. 4706/2025, ha respinto tutti gli appelli presentati dalla Rai e dal Comune di Sanremo, confermando la necessità di una gara pubblica per l’assegnazione dei marchi del Festival, attualmente di proprietà comunale. Questo sviluppo solleva interrogativi sul futuro della manifestazione e sulle modalità di collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

Dettagli della sentenza del consiglio di stato

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni dei consumatori e ha respinto gli appelli di Rai, Rai Pubblicità e del Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar Liguria. Quest’ultima aveva stabilito che l’affidamento diretto alla Rai per le edizioni 2024-2025 era illegittimo, imponendo la necessità di una gara pubblica. La decisione del Consiglio di Stato non solo conferma la legittimità della procedura pubblica, ma stabilisce anche un precedente importante per la gestione di eventi di rilevanza nazionale.

Il dispositivo di sentenza, pubblicato oggi, ha chiarito che il Comune di Sanremo deve seguire le normative vigenti per l’assegnazione dei marchi del Festival. Questo implica che, nonostante la Rai sia l’unico offerente nella manifestazione d’interesse, non vi è alcuna garanzia automatica di accordo. La sentenza ha quindi aperto la strada a una nuova fase di negoziazione tra le parti coinvolte.

La fase negoziale tra comune di sanremo e rai

Con la decisione del Consiglio di Stato, si apre ora una fase cruciale di trattative tra il Comune di Sanremo e la Rai per l’organizzazione del Festival dal 2026 al 2028. La Rai, avendo presentato l’unica offerta, si trova in una posizione di vantaggio, ma dovrà comunque affrontare un processo di negoziazione che potrebbe rivelarsi complesso.

Le trattative si baseranno sui criteri stabiliti nella manifestazione d’interesse, che includono obblighi economici e organizzativi. Tuttavia, entrambe le parti hanno margini di manovra. Il Comune di Sanremo, forte della legittimità confermata della procedura pubblica, potrebbe cercare di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle inizialmente proposte dalla Rai. Questo potrebbe includere richieste di maggiori investimenti o di un miglioramento delle condizioni di promozione e visibilità per il Festival.

D’altro canto, la Rai potrebbe cercare di limitare le richieste del Comune, giustificando eventuali resistenze con motivi legati alla sostenibilità economica o a vincoli contrattuali. La situazione è quindi in continua evoluzione e le prossime settimane saranno decisive per definire i termini di un possibile accordo.

Implicazioni per il futuro del festival di sanremo

La decisione del Consiglio di Stato e l’apertura di una fase negoziale pongono interrogativi sul futuro del Festival di Sanremo, una manifestazione che ha una lunga e prestigiosa storia nel panorama musicale italiano. La necessità di una gara pubblica per l’assegnazione dei marchi potrebbe portare a un cambiamento significativo nel modo in cui il Festival viene organizzato e gestito.

Questa situazione potrebbe anche avere ripercussioni sul modo in cui altri eventi di grande rilevanza nazionale vengono gestiti in Italia. La sentenza del Consiglio di Stato potrebbe fungere da esempio per future assegnazioni di eventi pubblici, sottolineando l’importanza della trasparenza e della concorrenza nel settore.

In attesa di ulteriori sviluppi, il mondo della musica e della cultura osserva con attenzione le prossime mosse del Comune di Sanremo e della Rai, consapevole che le decisioni prese in questo frangente potrebbero influenzare non solo il Festival, ma anche il panorama musicale italiano nel suo complesso.

