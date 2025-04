Il concerto del primo maggio 2025 torna a Piazza San Giovanni: tutte le novità e gli artisti in programma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si prepara a tornare nella storica Piazza San Giovanni a Roma, dopo il trasferimento temporaneo al Circo Massimo nel 2024 per lavori di riqualificazione. Questo evento, organizzato da iCompany e promosso dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, si svolgerà in una piazza completamente rinnovata, pronta ad accogliere migliaia di spettatori per una giornata di musica e festa.

Misure di sicurezza e tutela della piazza

Con l’obiettivo di proteggere la piazza recentemente ristrutturata, il Comune di Roma ha implementato una serie di misure restrittive per l’evento. Tra le principali novità, è stato imposto il divieto di ingresso per bottiglie di vetro e lattine, al fine di prevenire danni alla nuova pavimentazione e garantire la sicurezza dei partecipanti. Per facilitare la raccolta dei rifiuti, sono stati posizionati numerosi cestini per la raccolta differenziata in tutta l’area.

In aggiunta, è stato previsto un servizio di pulizia straordinario che opererà sia durante che dopo il concerto, per mantenere la piazza in condizioni ottimali. Le autorità locali hanno avvertito che eventuali danni causati durante l’evento saranno addebitati agli organizzatori, sottolineando l’importanza di preservare il patrimonio storico e culturale della città.

Artisti e programma del concerto del primo maggio 2025

Il Concerto del Primo Maggio 2025 promette di essere un evento memorabile, con la partecipazione di alcuni dei nomi più noti della musica italiana. Tra gli artisti confermati per la manifestazione ci sono Achille Lauro, Ultimo, Tananai, Mahmood e Negramaro, che si esibiranno sul palco per un pubblico entusiasta.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, permettendo a chi non potrà essere presente di seguire le esibizioni comodamente da casa. Inoltre, i fan potranno interagire e condividere la loro esperienza sui social media utilizzando l’hashtag ufficiale #1M2025, creando così un collegamento tra il pubblico presente e quello virtuale.

Contest 1MNext: una piattaforma per i nuovi talenti

Accanto al concerto, anche quest’anno si svolgerà il contest 1MNext, un’iniziativa dedicata alla scoperta di nuovi talenti musicali. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 febbraio 2025 e possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale dell’evento. I tre vincitori del contest avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio, offrendo loro una vetrina importante per farsi conoscere nel panorama musicale nazionale.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i giovani artisti, permettendo loro di mettersi in mostra e di entrare in contatto con un pubblico vasto e appassionato. Il contest 1MNext non solo arricchisce il programma del concerto, ma contribuisce anche a promuovere la musica emergente in Italia.

