“I tre dell’operazione drago”: ricordi ancora lo scontro epico tra Bruce Lee e Han?

I tre dell’Operazione Drago (Enter the Dragon) è un film del 1973, diretto da Robert Clouse. La pellicola ha consacrato Bruce Lee nell’Occidente ed è considerata da molti la migliore dell’attore. Nel 2004 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il film uscì in Italia il 23 dicembre 1973, con un incasso in prima visione di 334 milioni di lire. È stato rieditato nelle sale italiane per l’ultima volta nel 1981. È considerato dal Los Angeles Times “Il Via col Vento del genere Kung-Fu”.

I tre dell’operazione drago, la trama

Protagonista del film è Mr. Lee, membro del Tempio Shaolin e maestro nelle arti marziali. Egli viene reclutato da un agente del servizio segreto inglese per indagare sui presunti traffici illeciti di uomini e di droga di un certo Mr. Han, un uomo molto ricco ed ex membro dello stesso Tempio Shaolin. Ora corrotto e reietto, questi, ogni tre anni, organizza sulla propria isola un torneo di arti marziali, cui Lee deciderà di partecipare sotto copertura per indagare sui traffici dell’uomo. Allo stesso tempo, egli intende vendicare la morte della sorella, suicidatasi tempo addietro per sfuggire allo stupro del bodyguard dello stesso Han, O’Hara. Al torneo partecipano anche altri due contendenti americani, John Roper e Kelly Williams, due ex commilitoni che hanno combattuto assieme in Vietnam. Nel corso degli eventi che si verificano sull’isola del torneo, Lee, Kelly e John si troveranno a scontrarsi, ognuno intenzionato a vincere per arrivare a Han.

La famosa scena del film

Nello scontro finale de “I tre dell’operazione drago”, Bruce Lee affronta il boos Han che, durante lo scontro, lo tagliuzza per bene. La risposta del nostro eroe? Si tasta la ferita, si lecca il sangue dalle dita e tutto questo senza mai distogliere lo sguardo dal suo avversario. E quando Bruce Lee ti fissa cosi, non è un buon segno. Qui di seguito il famoso scontro del film.