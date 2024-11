I nonni di Brad Pitt si allontanano dai nipoti dopo il divorzio dall’attrice Angelina Jolie

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha avuto ripercussioni devastanti non solo per i due attori, ma anche per le loro famiglie. Famiglia, legami e separazioni sono temi che toccano profondamente le vite delle persone, e nel caso di Pitt e Jolie, le scelte personali hanno portato a una frattura tra i nonni paterni e i nipoti. Una fonte vicina alla coppia ha svelato i dettagli dell’attuale situazione familiare, evidenziando il dolore dei nonni e la complessità della situazione.

Una relazione interrotta con i nipoti

William e Jane Pitt, i genitori di Brad Pitt, non vedono i loro sei nipoti dall’inizio delle battaglie legali tra l’attore e l’attrice, andando così a segnare una rottura pericolosa nel legame familiare. La scorsa apparizione pubblica dei nonni con i nipoti risale al 2014, quando hanno partecipato insieme al red carpet del film “Unbroken”. In quella occasione, l’attrice Angelina Jolie, assente a causa della varicella, fu lodata da Jane, mentre Brad portava i figli e i genitori all’evento. Era una famiglia unita, ma con la separazione avvenuta nel 2016, questo panorama è cambiato drasticamente.

Secondo l’insider citato dal “Daily Mail”, prima della separazione, la presenza dei nonni era una costante nella vita dei bambini. Tuttavia, tale situazione ha subito un forte deterioramento. L’anonima fonte ha voluto sottolineare il dolore provato dai nonni: “È straziante vedere che adesso non è più così”. Con l’avanzare dell’età, e in considerazione dei 83 e 84 anni dei genitori di Pitt, la mancanza di contatti con i nipoti ha assunto contorni ineluttabili. Disconnettersi dalle nuove generazioni è un peso molto grave per una famiglia, in particolare quando i legami si costruiscono sin dai primissimi anni di vita.

Le conseguenze del divorzio sulle relazioni familiari

Le conseguenze della separazione tra Pitt e Jolie non si limitano ai nonni, ma si estendono anche alla relazione di Brad con i suoi figli. Negli ultimi anni, ha perso i contatti con i tre più grandi: Maddox di 23 anni, Pax di 20 e Zahara di 19. Si tratta di un allontanamento che suscita più di una preoccupazione, soprattutto in un contesto familiare in cui l’amore e il supporto reciproco dovrebbero prevalere. Questa evoluzione ha portato inevitabilmente a una sovrapposizione di sentimenti di tristezza e impotenza da parte dei nonni.

Il 2023 ha visto addirittura Zahara prendere una decisione significativa, quella di eliminare il cognome paterno, seguita da Vivienne e Shiloh, che hanno seguito l’esempio nel corso dell’anno. Un gesto che dimostra il tentativo di separazione dai legami familiari, che ha chiaramente colpito i nonni. Le due donne, stando alle fonti interne, potrebbero aver sentito il bisogno di affermare la propria identità, ma per William e Jane significa vedere svanire ulteriormente quell’unione che era, fino a poco tempo fa, così consolidata.

La difficile posizione di Brad Pitt

Brad Pitt si trova in una posizione particolarmente complicata. Il suo rapporto con l’ex moglie Angelina Jolie, caratterizzato da una lunga battaglia legale, ha influenzato negativamente i già fragili legami con i suoi figli. Fonti vicine all’attore esprimono preoccupazione per come la situazione si sia evoluta, rivelando che Pitt si sente messo a tacere dalla madre dei suoi figli. Attraverso il tempo, l’attore spera di riconnettersi con i propri ragazzi, ma la strada sembra ardentemente difficile.

Gli esperti legali e i psicologi familiari analizzano spesso la dinamica di coppie famose come quella di Pitt e Jolie. Le difficoltà nella gestione dei conflitti di custodia e del tempo trascorso con i bambini possono avere effetti devastanti non solo sui genitori, ma anche sui giovani coinvolti. La speranza di Pitt è che con il passare del tempo le cose possano migliorare, e che i suoi figli possano prestare attenzione ai suoi sentimenti e alla sua vita. Tuttavia, il legame che unisce genitori e figli è estremamente complesso e spesso viene influenzato da variabili esterne.

Il divorzio tra due figure di spicco non porta solo alla separazione dei coniugi, ma coinvolge intere famiglie, dando vita a situazioni emotive difficili da gestire. In questo contesto, la storia della famiglia Pitt illustra come la fama possa amplificare il dolore e la solitudine, creando scelte che diventano drammatiche per i legami familiari e i ruoli che ciascuno ha all’interno della struttura familiare.