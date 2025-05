I Mamagama rappresenteranno l’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2025 con “Run with U”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si prepara a ospitare una delle band più promettenti dell’Azerbaijan: i Mamagama. Questo trio, nato nel 2021 nella capitale Baku, ha saputo mescolare abilmente la musica tradizionale del proprio Paese con sonorità moderne, conquistando il pubblico internazionale. Con il brano “Run with U“, i Mamagama si presenteranno sul palco di Basilea, portando con sé l’essenza della loro cultura musicale.

Chi sono i Mamagama

I Mamagama sono un gruppo musicale che ha rapidamente guadagnato notorietà nella scena musicale azera e oltre. Composto da Asaf, il cantante, Huss, il chitarrista, e Arif, il batterista, il trio ha fatto il suo debutto nel 2021 e da allora ha partecipato a numerosi festival e concorsi musicali, ottenendo un buon riscontro di pubblico. La loro esibizione al Kënga Magjike Music Festival in Albania nel 2022 è stata particolarmente acclamata, segnando un momento cruciale nella loro carriera.

Il nome “Mamagama” è un connubio di significati profondi: “Mama” rappresenta la figura materna, simbolo di vita e nutrimento, mentre “Gama” si riferisce alla gamma di suoni e frequenze musicali. Questa scelta di nome riflette l’intento della band di creare una musica che sia tanto intima quanto universale, capace di toccare le corde emotive degli ascoltatori. La loro proposta musicale combina influenze di indie pop e rock alternativo, arricchite da elementi della tradizione musicale azera.

Nel 2022, i Mamagama hanno pubblicato i loro primi singoli, tra cui “My Medicine” e “Sleep“, ma è con “Dreamer” che hanno davvero catturato l’attenzione, vincendo il primo premio nella categoria artisti stranieri al Kënga Magjike. Questo successo ha segnato un passo importante nella loro ascesa nel panorama musicale.

La partecipazione all’Eurovision e il brano “Run with U”

Dopo un tentativo nel 2023 di rappresentare l’Azerbaijan all’Eurovision di Liverpool con il brano “River“, che non ha avuto successo, i Mamagama hanno finalmente ottenuto la loro occasione il 4 febbraio 2025, qualificandosi per l’Eurovision di Basilea con “Run with U“. Questo brano, cantato in inglese, è descritto dalla band come una vera e propria “rappresentazione dell’essenza” del loro Paese.

“Run with U” sarà presentato durante la prima semifinale del contest, prevista per martedì 13 maggio, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale di sabato 17. Il testo della canzone esprime sentimenti di libertà e connessione, invitando a lasciarsi andare e a vivere il momento. La melodia, energica e coinvolgente, promette di catturare l’attenzione del pubblico, riflettendo la vitalità e la creatività della band.

Il brano si apre con un invito a lasciarsi trasportare dalla musica, descrivendo la sensazione di essere sopraffatti dall’energia e dalla gioia. Con versi che parlano di sguardi e movimenti, “Run with U” trasmette un messaggio di spensieratezza e di voglia di vivere, rendendolo perfetto per un evento come l’Eurovision, dove la musica unisce culture e persone di tutto il mondo.

Il significato di “Run with U”

Il testo di “Run with U” esplora temi di connessione e libertà, invitando l’ascoltatore a lasciarsi andare e a vivere intensamente il presente. La canzone inizia con un ritmo coinvolgente, che invita a ballare e a lasciarsi trasportare dalla musica. Frasi come “Non importa cosa fai stanotte, voglio correre con te” esprimono un desiderio di condivisione e di avventura, creando un’atmosfera di festa e di spensieratezza.

La band utilizza immagini vivide per descrivere l’esperienza di una notte indimenticabile, dove il battito del cuore e la musica si fondono in un’unica entità. La ripetizione di frasi come “Come faccio, aha” aggiunge un elemento di coinvolgimento, rendendo il brano facilmente cantabile e memorabile.

In un contesto come quello dell’Eurovision, dove la performance è altrettanto importante quanto la musica, i Mamagama si preparano a dare il massimo, sperando di conquistare il cuore del pubblico e di rappresentare con orgoglio la loro nazione. Con “Run with U“, il trio non solo porta la propria musica, ma anche una parte della cultura e dell’identità azera, pronta a brillare sul palcoscenico internazionale.

