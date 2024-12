I Jalisse brindano al loro 28esimo no: la storia delle loro esclusioni da Sanremo 2025

La recente esclusione del duo I Jalisse dal Festival di Sanremo 2025 ha registrato un nuovo capitolo di una storia che dura da quasi tre decenni. Con un video pubblicato su Instagram, i due artisti, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, hanno espresso il loro spirito positivo, brindando al “record incredibile” delle loro ripetute esclusioni dalla kermesse musicale più prestigiosa d’Italia. Questo articolo esplorerà il lungo percorso musicale del duo e il loro legame con il Festival di Sanremo.

L’annuncio di Carlo Conti e la reazione dei Jalisse

Il 1 dicembre 2023, durante il TG1 delle 13.30, Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. I Jalisse, dopo aver presentato due nuovi brani, hanno ricevuto, per l’ennesima volta, una triste notizia: non saranno in gara. Nel video condiviso sui social, con due birre in mano, hanno brindato con leggerezza, evidenziando il loro spirito indomito. “Neanche quest’anno siamo a Sanremo, brindiamo, sono 28 volte. Che vo fa?” hanno riso, facendo cenno a un record che pochi artisti possono vantare. Nella didascalia del post hanno scritto: “E noi brindiamo ai 28 NO. Un record incredibile.”

Questa reazione, tra il serio e il faceto, ha colpito i fan, dimostrando come il gruppo affronti con umorismo e resilienza le delusioni. La loro perseveranza è da ammirare e, nonostante l’ennesima esclusione, continuano a mantenere una visione ottimistica.

Il sogno di partecipare al Festival di Sanremo

Per I Jalisse, il Festival di Sanremo rappresenta il coronamento di un sogno che risale ai loro esordi. La partecipazione alla kermesse non è solo un obiettivo, ma un simbolo di realizzazione personale e professionale. In un’intervista rilasciata a La Volta Buona, Alessandra e Fabio hanno spiegato che, sebbene ogni anno presentino un nuovo brano con la speranza di essere scelti, non vogliono limitare la loro carriera artistica all’esclusivo successo di Sanremo. “Chi la dura la vince,” avevano dichiarato, dimostrando che nonostante le ripetute esclusioni, la loro passione per la musica e per il palcoscenico è più forte che mai.

Il fatto che da ben 28 anni propongano la loro musica riflette non solo la loro determinazione, ma anche l’amore per il loro lavoro. Continuare a presentare canzoni ogni anno significa, per loro, fede nella propria arte e nella possibilità di emergere.

Il percorso musicale dei Jalisse

I Jalisse, un duo che ha fatto la storia della musica italiana, si è formato negli anni ’90 e ha conquistato la fama grazie alla vittoria del Festival di Sanremo nel 1997 con il brano “Fiumi di parole”. La loro carriera, sebbene segnata da successi iniziali, ha visto alti e bassi, con periodi di disinteresse da parte del pubblico e delle giurie. La loro esclusione dal Festival, che si ripete da anni, è diventata una sorta di stigma. Tuttavia, i due artisti non si sono dati per vinti.

In un’intervista al Corriere del Veneto, hanno chiarito che non nutrono rancore nei confronti degli ex conduttori come Amadeus, sottolineando come la presentazione di un brano a Sanremo rappresenti un momento importante, ma non l’unico scopo della loro carriera. “Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci riproveremo a partecipare,” hanno affermato, esprimendo un forte senso di tranquillità nella loro scelta artistica.

Una carriera continua e senza rimpianti

Malgrado le delusioni collegate all’esclusione dal Festival di Sanremo 2025, I Jalisse continuano a lavorare instancabilmente sulla loro musica. Oltre alla partecipazione annuale al Festival, i due artisti portano avanti progetti musicali e concerti, mantenendo viva la loro passione e il legame con i fan. Il loro motto abbraccia la resilienza e la speranza: “Non molliamo mai.” Questo approccio dimostra che, per I Jalisse, la musica è molto più di una semplice competizione.

Nonostante le sfide e le esclusioni, il loro amore per la musica e la voglia di condividere la propria arte non si sono affievoliti, rimanendo un punto di riferimento nel panorama della musica italiana. Con il prossimo anno alle porte, I Jalisse non smettono di sognare e di lottare per la loro oasi musicale nel panorama della kermesse sanremese.