I goonies: un viaggio tra le location iconiche del film che ha segnato un’epoca

Il film “I Goonies”, uscito nel 1985, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori, diventando un classico intramontabile del cinema avventuroso. Le sue location, principalmente situate in Oregon, continuano a richiamare fan da ogni parte del mondo, desiderosi di rivivere le emozioni e le avventure del gruppo di giovani protagonisti. Questo articolo esplora i luoghi chiave del film, offrendo uno sguardo approfondito sulle meraviglie naturali e culturali che hanno fatto da sfondo a questa storica pellicola.

Astoria: il fulcro delle avventure dei Goonies

Astoria, una suggestiva cittadina dell’Oregon, è il principale scenario in cui si svolgono le avventure dei Goonies. La residenza di Mikey e Brand, situata al 368 di 38th Street, è una casa vittoriana costruita nel 1896, diventata un simbolo per i fan del film. Nel 2015, in occasione del trentesimo anniversario della pellicola, il proprietario ha registrato un notevole afflusso di visitatori, circa 1.500 al giorno. Questo ha portato a una limitazione dell’accesso alla proprietà, per preservare la sua integrità e gestire il flusso di turisti.

Un altro luogo significativo ad Astoria è l’ex prigione della contea di Clatsop, che ha fatto da sfondo alla scena iniziale dell’evasione di Jake Fratelli. Oggi, questo edificio ospita l’Oregon Film Museum, dedicato alla celebrazione dei film girati nello stato, tra cui “I Goonies”. Il museo offre ai visitatori un’opportunità unica di esplorare la storia del cinema in Oregon e di scoprire aneddoti legati alla realizzazione del film. Astoria, con il suo fascino storico e le sue attrazioni cinematografiche, rappresenta un punto di riferimento imperdibile per chi desidera immergersi nell’atmosfera del film.

Ecola State Park e Cannon Beach: scenari naturali da film

A breve distanza da Astoria si trova l’Ecola State Park, un’area naturale protetta che regala panorami spettacolari sull’Oceano Pacifico. Questo parco ha fatto da sfondo a diverse scene memorabili del film, tra cui quella in cui i ragazzi partono in bicicletta alla ricerca del tesoro. La bellezza dei suoi sentieri e delle sue scogliere ha catturato l’immaginazione di molti, rendendolo una meta ambita per escursionisti e cinefili.

Proseguendo verso sud, si incontra Cannon Beach, celebre per il suo imponente faraglione Haystack Rock, alto 72 metri. Questa formazione rocciosa è apparsa nella scena iniziale del film, quando la banda Fratelli fugge dalla polizia sulla spiaggia. Cannon Beach non è solo un luogo di bellezza naturale, ma anche un simbolo della cultura cinematografica, attirando visitatori che desiderano rivivere le emozioni del film. La combinazione di paesaggi mozzafiato e riferimenti cinematografici rende questa zona un luogo ideale per una gita, offrendo l’opportunità di esplorare la natura e la storia del cinema contemporaneamente.

Burbank Studios: il cuore della produzione cinematografica

Sebbene gran parte delle riprese di “I Goonies” sia avvenuta in location reali dell’Oregon, alcune sequenze cruciali sono state girate nei Burbank Studios in California. Qui sono state ricreate le ambientazioni sotterranee, come le grotte e la nave di Willy l’Orbo, che hanno contribuito a creare l’atmosfera avventurosa e misteriosa del film. Questi set hanno permesso ai registi di realizzare scene ricche di suspense e avventura, fondamentali per il successo della pellicola.

I Burbank Studios sono noti per la loro capacità di trasformare idee creative in realtà visive, e “I Goonies” non fa eccezione. Le scenografie elaborate e i dettagli curati hanno reso possibili momenti indimenticabili, che continuano a rimanere impressi nella memoria degli spettatori. La fusione tra location reali e set cinematografici ha creato un equilibrio perfetto, permettendo al film di conquistare una generazione intera e di rimanere un punto di riferimento nel panorama cinematografico.

Con il passare degli anni, “I Goonies” ha mantenuto la sua popolarità, diventando un cult che continua a ispirare nuove generazioni di cinefili. Le location che hanno fatto da sfondo a questa avventura rimangono vive e accessibili, pronte a raccontare storie di amicizia, coraggio e avventura a chiunque decida di visitarle.

