Ultima stagione di Squid Game: Lee Jung-jae e Lee Byung-hun parlano delle aspettative dei fan

Giugno 2025 si preannuncia come un mese cruciale per i fan di Squid Game, con l’uscita dell’attesissima terza stagione. La serie, che ha già conquistato un vasto pubblico, si prepara a chiudere il cerchio con un finale che promette di essere al centro di accese discussioni. Gli attori Lee Jung-jae e Lee Byung-hun hanno condiviso le loro emozioni e aspettative riguardo a questo epilogo, rivelando dettagli interessanti durante un recente evento.

Le emozioni di Lee Jung-jae sul red carpet

Durante l’evento Tudum, Lee Jung-jae ha avuto modo di esprimere il suo stato d’animo ai microfoni di The Hollywood Reporter. L’attore, noto per il suo ruolo di protagonista, ha confessato di sentirsi particolarmente nervoso in vista della reazione del pubblico alla terza stagione. “Sono molto nervoso. So che molti di voi sono curiosi di sapere cosa succederà nella terza stagione, ma noi siamo molto più curiosi di voi di sapere come reagirete e quanto vi piacerà”, ha dichiarato. Questa apertura dimostra quanto l’attore sia coinvolto emotivamente nel progetto e quanto tenga in considerazione le aspettative dei fan.

La tensione di Lee Jung-jae riflette l’importanza che il finale avrà per la comunità di spettatori. Con una trama che ha già generato teorie e speculazioni, l’attesa è palpabile. L’attore ha espresso il suo desiderio di scoprire come il pubblico accoglierà le scelte narrative, sottolineando che la sua curiosità è pari a quella dei fan. “Non vedo l’ora, sono molto nervoso”, ha aggiunto, evidenziando l’umanità e la vulnerabilità che spesso caratterizzano gli artisti.

Lee Byung-hun e la perfezione della sceneggiatura

Lee Byung-hun, che interpreta il misterioso Front Man, ha condiviso la sua esperienza con le sceneggiature della seconda e della terza stagione. L’attore ha rivelato di aver letto entrambi i copioni in un’unica sessione, rimanendo colpito dalla loro qualità. “Erano scritte alla perfezione. È stata una lettura così intrigante e avvincente da averla fatta tutta in una sessione”, ha dichiarato. Le parole di Lee Byung-hun mettono in luce il talento del regista Hwang Dong-hyuk, il cui lavoro continua a stupire sia il cast che il pubblico.

La sua affermazione sulla qualità della scrittura suggerisce che i fan possono aspettarsi una narrazione solida e coinvolgente. La capacità di Hwang di mantenere alta la tensione e l’interesse è uno dei motivi per cui la serie ha ottenuto un successo globale. Lee Byung-hun ha anche espresso il suo entusiasmo per la direzione che la storia prenderà, promettendo colpi di scena e sviluppi inaspettati.

Le aspettative per il finale della serie

Alla domanda su come si sentisse riguardo al finale, Lee Jung-jae ha condiviso le sue riflessioni. “Sono contento di come finisce la serie, ma so che ogni fan ha le sue speranze e le sue teorie e ognuno ha il proprio finale dei sogni in mente”, ha affermato. Questa consapevolezza dimostra quanto l’attore sia attento alle diverse interpretazioni e aspettative dei fan, rendendo l’attesa ancora più intensa.

La terza stagione di Squid Game, in arrivo su Netflix il 27 giugno, rappresenta un momento decisivo per la serie. Gli spettatori si preparano a scoprire se le loro teorie si avvereranno e se il finale sarà in grado di soddisfare le loro aspettative. Con le promesse di colpi di scena e una narrazione avvincente, la serie si prepara a lasciare un’impronta duratura nel panorama delle produzioni televisive.

