I figli di Michael J. Fox non hanno visto tutti i suoi film: le rivelazioni dal Los Angeles Comic Con

Michael J. Fox, noto per la sua iconica interpretazione di Marty McFly nella celebre trilogia “Ritorno al Futuro“, ha recentemente condiviso curiosità affascinanti sulla sua famiglia durante il Los Angeles Comic Con. In un panel dedicato alla saga cinematografica, Fox ha affrontato domande sui ruoli che ha interpretato, rivelando una sorpresa sul rapporto dei suoi figli con i suoi celebri lavori.

Il panel di ritorno al futuro al Los Angeles Comic Con

Durante un’intervista al Los Angeles Comic Con, Michael J. Fox è stato invitato a parlare non solo dei film, ma anche della percezione che le sue figlie hanno del loro padre come attore. Quando un partecipante ha chiesto se le sue figlie avessero visto il film in cui interpreta Marty McFly, Fox ha manifestato un certo scetticismo, affermando: “Non credo che le mie figlie l’abbiano mai visto.” Questa affermazione ha sorpreso i fan, sottolineando un aspetto meno noto della vita privata dell’attore. A differenza di tanti genitori che condividono i loro successi artistici con i figli, Fox sembra avere una relazione differente con il suo passato cinematografico.

Nel corso della discussione, Fox ha anche fatto riferimento alla collaborazione con Bob Gale, co-sceneggiatore della trilogia, e ha sottolineato come il loro obiettivo sia stato quello di creare un prodotto che rendesse felici gli spettatori, piuttosto che cercare l’approvazione della propria famiglia. Questo commento ha messo in evidenza un aspetto interessante della sua carriera: “La dedizione all’arte e ai fan piuttosto che al consenso personale dei propri cari.”

La famiglia di Michael J. Fox e il legame con la moglie

Michael J. Fox è il padre di quattro figli, tre ragazze e un ragazzo, nati dall’unione con Tracy Pollan. La loro famiglia è spesso presente sui social media, dove condividono momenti significativi durante le festività e le celebrazioni. La moglie di Fox, Tracy, ha avuto un ruolo fondamentale nel sostegno del marito durante le sue battaglie contro il morbo di Parkinson, una condizione che Fox affronta da anni.

In un tributo commovente per la Festa della Mamma del 2022, Fox ha lodato sua moglie, definendola “il pilastro della loro famiglia.” Ha descritto i suoi figli come “persone belle, sensibili, intelligenti, empatiche, indipendenti, compassionevoli, avventurose e adorabili,” attribuendo a Tracy la responsabilità di averli cresciuti con tali valori. Questo momento ha evidenziato non solo l’affetto di Fox per la sua famiglia, ma anche l’importanza del sostegno reciproco in un contesto di sfide personali.

L’eredità di ritorno al futuro

“Ritorno al Futuro“, diretto da Robert Zemeckis e uscito nel 1985, ha consacrato Michael J. Fox come una delle stelle più riconosciute del cinema. Insieme a Christopher Lloyd, che interpreta il Dottor Emmett Brown, e a un cast di attori memorabile, il film ha riscosso un successo clamoroso e ha dato vita a due sequel, “Ritorno al Futuro II” e “Ritorno al Futuro – Parte III“, rispettivamente del 1989 e del 1990.

La saga ha rivoluzionato il genere della commedia sci-fi e continua ad essere amata dai fan di tutte le generazioni. Nonostante la storicità di questi film, il percorso professionale di Fox non è stato privo di ostacoli. Infatti, il suo ruolo in “Ritorno al Futuro” inizialmente era stato affidato a Eric Stoltz, fino a quando i produttori hanno deciso di ingaggiare Fox, rilavorando le riprese già effettuate. Questa decisione si è rivelata vincente, contribuendo a costruire il mito attorno al film e al personaggio di Marty McFly.

Michael J. Fox rimane oggi una figura carismatica nel panorama cinematografico, simbolo di resilienza e passione per la recitazione, mentre continua a gestire la sua carriera e la sua vita familiare con integerrima determinazione.