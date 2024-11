I cattivi Disney tornano: l’eventualità di un nuovo film con Angelina Jolie nei panni di Malefica

Nel panorama cinematografico contemporaneo, l’universo Disney continua a regalarci reinterpretazioni affascinanti dei suoi classici personaggi. Tra i più iconici, senza dubbio, emergono i villain, figure che hanno saputo catturare l’immaginario collettivo. Tra i volti più noti c’è Angelina Jolie, che ha dato vita al personaggio di Malefica in due film di grande successo: Maleficent nel 2014 e il suo sequel Maleficent – Signora del male nel 2019. Le dichiarazioni recenti dell’attrice ampliano le possibilità di un suo ulteriore coinvolgimento in futuro progetti legati a questo mondo magico.

L’evoluzione dei cattivi Disney

Negli ultimi decenni, i villain Disney hanno subito un’evoluzione significativa, passando da semplici antagonisti a personaggi complessi e affascinanti. Nella storicità dei film d’animazione, i cattivi erano spesso rappresentati come figure monodimensionali, ma il tempo ha permesso l’emergere di storie più articolate. Figure emblematiche come Scar, il malefico leone de Il Re Leone, e Crudelia De Mon, incarnazione dell’ossessione, non solo hanno terrorizzato i protagonisti, ma hanno anche ispirato ampie narrazioni trasversali. Queste figure hanno trovato risonanza nel pubblico, dando origine a sequel, spin-off e remake, contribuendo a costruire una mitologia attorno ai villain Disney. Questa tendenza ha affinato i personaggi, aggiungendo dettagli e sfumature alle loro personalità e motivazioni.

Malefica: il ritorno di Angelina Jolie

Il personaggio di Malefica, originariamente una figura maligna del classico d’animazione La bella addormentata nel bosco del 1959, ha trovato nuova vita grazie all’interprete Angelina Jolie. Nel film Maleficent, la narrazione si è concentrata sulla vita della strega, esplorando il suo passato e le esperienze che l’hanno trasformata in un’antieroina carica di sentimenti contrastanti. La Jolie ha saputo trasmettere un’intensità emotiva che ha rivelato una Malefica capace di amore e redenzione, rendendola una figura simpatica per lo spettatore. Il suo lavoro ha dimostrato come un cattivo possa trasformarsi in un personaggio profondamente umano.

Durante una recente intervista con Deadline, Angelina Jolie ha espresso il suo desiderio di reinterpretare questo ruolo iconico. Le sue parole hanno sollevato subito interrogativi riguardo a un possibile ritorno della saga. “Mi piacerebbe interpretarla di nuovo,” ha affermato, accendendo la curiosità di fan e critici. Nonostante non ci siano stati annunci ufficiali riguardo a un terzo capitolo, l’entusiasmo dell’attrice lascia aperta la possibilità che Disney consideri l’idea di continuare a esplorare la storia di Malefica.

Il sequel e le prospettive future

Il sequel Maleficent – Signora del male ha ulteriormente sviluppato la storia di questo affascinante personaggio, approfondendo le dinamiche tra Malefica ed Aurora, la dolce principessa interpretata da Elle Fanning. Mentre nel primo film i legami tra le due donne si tessono attraverso la trama del risveglio, nel sequel è in primo piano la lotta di Malefica per proteggere Aurora mentre si confronta con nuove minacce. La storia si espande così in un universo più ampio, evidenziando il conflitto tra le forze del bene e del male, nonché i legami familiari e le alleanze.

Con il potenziale per un ulteriore sviluppo della storia, il futuro di Malefica sul grande schermo rimane una questione aperta. Sebbene le informazioni ufficiali siano limitate, l’interesse che circonda questo personaggio e l’interpretazione della Jolie potrebbero giustificare la produzione di nuove avventure. In un periodo in cui i racconti sulle origini dei villain sono assai richiesti, l’opportunità di approfondire ulteriormente il mondo di Malefica si presenta come un’opzione intrigante per i produttori Disney, pronti a soddisfare la domanda di contenuti freschi e coinvolgenti.