Il genere adolescenziale è da sempre uno dei preferiti a Hollywood. Anche se può inizialmente sembrare concentrato su tematiche superficiali e immature, nasconde spesso una complessità e una profondità che sorprendono molti spettatori. Sin dagli anni ’50, numerosi registi hanno abbracciato questo genere per esplorare l’incertezza della vita, la ricerca di identità e la sempre mutevole natura dell’amore.

A partire dagli anni ’80, il genere è andato progressivamente esplodendo, portando Hollywood a produrre una quantità quasi inesauribile di contenuti. Nel 21° secolo, si sono sviluppati numerosi film per ragazzi che sono stati acclamati dalla critica e che oggi sono considerati vere e proprie icone della cultura pop e della storia del cinema. Da Lady Bird a Mean Girls, questi film rappresentano il meglio che il genere adolescenziale ha offerto nel nuovo millennio.

4 amiche e un paio di jeans

Nel 2005, un film drammatico per adolescenti intitolato “4 amiche e un paio di jeans” ha visto protagoniste America Ferrera, Amber Tamblyn, Alexis Bledel e Blake Lively. Basato su un romanzo per giovani adulti omonimo, il film racconta la storia di quattro amiche che si imbattono in un paio di pantaloni magici che, misteriosamente, si adattano perfettamente a ognuna di loro, nonostante le loro diverse figure fisiche. Durante la loro prima estate separati, decidono di condividere questi speciali pantaloni. Quattro amiche e un paio di jeans si distingue per essere una delicata e riflessiva esplorazione delle amicizie, delle insicurezze e delle sfide legate all’adolescenza

Noi siamo infinito

Stephen Chbosky, lo stesso autore del romanzo, ha diretto l’adattamento cinematografico del suo amato libro – omonimo – Noi siamo Infinito pubblicato nel 1999. Il film presenta Logan Lerman nel ruolo di Charlie, un adolescente che affronta la depressione e il disturbo da stress post-traumatico. La storia ruota attorno alla sua amicizia con due studenti dallo spirito libero durante il suo primo anno di liceo. Nonostante l’appartenenza al genere adolescenziale, Noi siamo infinito si distingue per la sua rappresentazione sincera e cruda della depressione, dell’ansia e del disturbo da stress post-traumatico. Questo lo rende un’opera unica e preziosa in un panorama cinematografico spesso dominato da storie più leggere

Lady Bird

Greta Gerwig, l’attrice che ha fatto il salto dietro la macchina da presa, è la mente creativa dietro l’acclamata commedia di formazione “Lady Bird” del 2017. Nel film, la quattro volte candidata all’Oscar Saoirse Ronan assume il ruolo principale, interpretando con maestria il personaggio di Lady Bird, una liceale dal carattere deciso e spesso supponente, la cui relazione con sua madre, altrettanto forte, è interpretata da Laurie Metcalf. La pellicola presenta come uno sguardo avvincente e riflessivo sull’adolescenza, grazie al talento unico di Greta Gerwig. Il film attinge la sua forza da due eccezionali interpretazioni, quelle di Saoirse Ronan e Laurie Metcalf, le quali danno vita a una rappresentazione calda, profonda, spiritosa e gratificante dei conflitti familiari.

Mean Girls

Mean Girls è un film che ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura pop moderna. Questa esilarante commedia, vede un cast di giovani star in ascesa, tra cui Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lizzy Caplan. La storia ruota attorno a Cady, una studentessa precedentemente educata a casa che fa il suo ingresso nella scuola pubblica e finisce per diventare parte del gruppo delle ragazze più popolari, le Plastics. Mean Girls è uno dei film per adolescenti più citabili e iconici di tutti i tempi. È un’opera infinitamente ri-guardabile, dotata di perspicacia, intelligenza e un umorismo irresistibile. Il film ha segnato una svolta nel genere adolescenziale, catturando perfettamente lo spirito dell’epoca e diventando una parte fondamentale della cultura millenaria.

The Spectacular Now

Basato sull’omonimo romanzo del 2008, il film racconta l’inaspettata e improbabile storia d’amore tra Sutter, un adolescente alle prese con l’alcol, e Amy, una studentessa etero con il sogno del college. The Spectacular Now porta uno sguardo più cupo all’adolescenza, utilizzando il punto di vista di – appunto – un adolescente. Il risultato è una rappresentazione stimolante e sensibile dell’adolescenza che evita i cliché ben noti ma logori del genere adolescenziale. Supportato da un paio di performance stellari di Woodley e Teller, The Spectacular Now è un dramma adolescenziale degno e ponderato.