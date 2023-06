Ci sono tanti motivi per cui una serie tv può rimanere impressa nella nostra mente. Alcune riescono a catturarci il cuore, altre ci insegnano delle lezioni di vita che mai avremmo pensato di apprendere e altre ci ricordano periodi importanti della nostra vita. Tuttavia, ce ne sono alcune che – nel tempo – sono rimaste memorabili per i loro finali aperti alquanto sconvolgenti. Proprio quando pensavamo di aver capito tutto e di essere ormai arrivati alla conclusione, un piccolo particolare nel finale ci ha fatto ricredere su tutto, destabilizzandoci totalmente. Siete curiosi di sapere di quali serie stiamo parlando? Eccone alcune!

Sherlock

Creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, Sherlock è una serie britannica con protagonista Benedict Cumberbatch. La storia segue le vicende della particolare figura di Sherlock Holmes – noto protagonista dei romanzi di Arthur Conan Doyle – e del suo fedele assistente Winston. Quello che era un romanzo ambientato nel passato, viene proiettato nell’epoca moderna, con uno Sherlock nuovo e, allo stesso tempo, fedele all’originale e un Winston che viene tramutato in John. Quest’ultimo è infatti un investigatore a cui New Scotland Yard si rivolgere per avere un aiuto sui casi più difficile. Con il suo comportamento freddo, rude e indecifrabile Sherlock non ha mai avuto grandi amici, tranne uno: John. Quel che ci ha più colpito di questa serie è stato però il difficile rapporto tra Sherlock e sua sorella Eurus. La più temibile della famiglia. Se il nostro impassibile investigatore sembra essere stato distaccato da sua sorella, nel finale fa un piccolo gesto di riavvicinamento nei suoi confronti: cosa vorrà dire? Tra i due ci sarà un riavvicinamento? Probabilmente non lo sapremo mai.

Shadowhunters

Tratta dai libri omonimi dell’autrice Cassandra Clare, Shadowhunters è una serie fantasy che tratta le vicende di Clary – una giovane adolescente con un dono speciale – e il mondo delle tenebre che ha appena conosciuto. Dopo che l’angelo Raziel ha mescolato il suo sangue con quello degli umani, sono nati i Nephilim: metà umani e metà angeli. Comunemente, vengono chiamati Shadowhunters e hanno il compito di difendere l’umanità dalle tenebre. Così, da un giorno all’altro, Clary viene proiettata in questo mondo e la sua vita cambia completamente. Nonostante la serie abbia ricevuto molte critiche – e non infondate – dobbiamo ammettere che il finale – che si discosta nettamente dal libro – ci ha lasciato stravolti. Pensavamo tutti che Clary sarebbe finita – come un grande classico – a combattere i demoni con Jace, e invece no: perde la memoria. Ma proprio quando tutto sembrava finito, qualcosa cambia: nell’ultimo minuto vediamo Clary ricordare il nome di Jace. Cosa avrà significato? Che idea hanno avuto gli autori della serie?

Twin Peaks

Da una creatività geniale come quella di Lynch non ci potevamo di certo aspettare un prodotto normale e lineare, vero? Fin dal primo episodio, la serie ambientata nella ridente cittadina di Twin Peaks e che prende inizio dal brutale assassinio di Laura Palmer, mostra un lato destabilizzante, oscuro e disturbante che va pian piano ad approfondirsi. Andando avanti nella narrazione le linee temporali aumentano, creando una confusione tale da invadere la mente degli stessi protagonisti, facendogli perdere il senso della ragione. Tutta questa spirale di orrori delirante culmina, infine, con la notte in cui la donna è stata uccisa. La tensione accumulata fino a quel momento e le molteplici linee temporali che continuavano ad intrecciarsi tra loro, finiscono con l’esplodere in una scena dalle moltissime interpretazioni. L’urlo di Laura chiude la serie tv e le domande dello spettatori sono moltissime ma – probabilmente – non avranno mai una risposta.

I Soprano

Prodotta da HBO, I Soprano è una serie di sei stagioni diventata ormai un cult nel genere gangster. Descrivendo la vita di Tony Soprano – un boss mafioso italoamericano – e della sua famiglia, in New Jersey. Ciò che ha reso sempre particolare e diversa questa serie da tutte le altre del suo genere è stato il suo modo di mostrare il lato umano dei personaggi. Più che dare il totale spazio alle scene di violenza, gli autori preferiscono mostrare la vita reale dei personaggi, dietro il loro lavoro, andando a sviscerare sentimenti profondi e nascosti. Ma questo lo si può percepire fin da subito visto che il protagonista, Tony, si reca periodicamente da uno psicoanalista a cui confida i suoi turbamenti per curare le sue crisi di ansia. Dopo tutte le sei stagioni, la serie ha regalato ai fan dei momenti indimenticabili, tra cui proprio il finale: quello che è stato definito “L’ultima cena”. Tra una delle chiusure più destabilizzanti delle serie tv, nella scena vediamo la famiglia dei Soprano riunita in una tavola calda. Cosa ne sarà di loro non potremo mai saperlo.

Desperate Housewife

Chiudiamo infine la nostra lista dei finali aperti più destabilizzanti delle serie tv con Desperate Housewives, un prodotto che ha sicuramente segnato un’epoca. Durante le sue otto stagioni, la serie narra le vicende di un gruppo di casalinghe – vicine di casa- che portano avanti le loro vite domestiche mentre si interessano ai misteri che avvolgono la cittadina borghese di Fairview. Attraverso una trama semplice e lineare e con personaggi diversi e sfaccettati, Desperate Housewife ha raccolto attorno a sé un grandissimo bacino di fan e con il suo finale ha lasciato tutti in sospeso. Anche se le ultime stagioni erano diventate alquanto ripetitive, l’ultimo episodio ha lasciato un po’ di nostalgia nel cuore di tutti. Vedere le nostre amate protagoniste andare avanti con la loro vita con la certezza di non rivederle mai più, ci ha resi alquanto tristi.