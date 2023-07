I 5 film horror più belli su prime video da vedere

Con l’avvento delle piattaforme streaming è ormai possibile godere di tutti i film di qualsiasi genere, in qualsiasi momento dell’anno. Gli amanti dei film horror si ritrovano davanti liste infinite di pellicole, dalle più belle alle più brutte. Forse però, proprio per via di questa enorme possibilità diventa complesso riuscir a trovare prodotti validi, sopratutto all’interno di un genere colmo di film cliché e già visti.

Dunque abbiamo deciso di creare per voi una lista con 5 dei migliori film horror disponibili su Amazon prime, in modo che possiate godervi qualche bella serata da brivido!

Saw

Saw è senza dubbio uno dei film horror più iconici dei primi anni 2000. Diretto da James Wan nel 2004, è stato una vera e propria rivoluzione nel sotto genere degli Horror/Thriller psicologici. Il regista è riuscito a dirigere una storia coinvolgente e agghiacciante allo stesso tempo.

Ci ritroviamo così a seguire, con i nervi tesi, le strazianti storie di uomini rinchiusi in stanze fatiscenti, che tentano di rimanere in vita e sopravvivere ai giochi perversi del killer Jigsaw. Merito del successo di questa pellicola è anche dell’iconica marionetta dalla maschera bianca, dietro la quale si nasconde l’assassino.

The Witch

The Witch è un film horror trai migliori degli ultimi anni, intenso ed impregnato di elementi folkloristici. Robert Eggers, che ha diretto questo capolavoro uscito nel 2015, ci riporta indietro nel 1960, in un mondo denso di pregiudizi e fanatismi religiosi. Seguiamo così le vicende di una famiglia estremamente religiosa che viene esiliata in una zona boschiva, dove a causa delle forze del male inizia un lento e doloroso declino.

Il regista riesce a dirigere un’opera che unisce elementi come la paranoia e la superstizione alla perfezione, creando scene di suspense e terrore senza mostrare mai troppo e lasciando molto spazio alla vostra immaginazione.

Lo squalo

Le acque tranquille della spiaggia di Amity Island, di solito tranquille, diventano improvvisamente teatro di terrore. Lo Squalo di Steven Spielberg, capolavori che tutti riconosceranno sia grazie all’iconica locandina, sia per la musica terrificante, è riuscito a divenire il capostipite dei thriller horror a sfondo marino.

Il film segue la vicende del capo della polizia Brody, il biologo marino Hooper e il cacciatore di squali Quint, impegnati a dare la caccia a uno squalo bianco particolarmente aggressivo nei confronti degli uomini che nuotano nella zona. Questo classico cinematografico offre una suspense eccezionale ed intensa, divenendo nel tempo un vero e proprio punto di riferimento nel cinema dell’orrore e un’esperienza indimenticabile per il pubblico di ogni età.

Halloween (1979)

Questa pietra miliare dell’horror, diretta magistralmente da uno dei maestri dell’horror John Carpenter, segue la spietata follia di Michael Myers durante la notte delle streghe. Nella notte di Halloween, un assassino seriale evade da un ospedale psichiatrico e ritorna nella sua città di nascita per mietere nuove vittime.

Il regista riesce a creare un’atmosfera di tensione e paura costante, attraverso un uso magistrale della colonna sonora e dell’inquadratura, in cui il misterioso killer si annida in penombra dietro ogni angolo. Senza ombra di dubbio Halloween occupa un posto speciale nella storia del cinema dell’orrore, essendo un film imperdibile per gli appassionati del genere.

Suspiria (1977)

Era doveroso inserire in questa lista uno dei film italiani più spaventosi di sempre. Suspiria, diretto dal maestro del cinema horror Dario Argento, è un’opera che riesce ad essere allo stesso tempo terrificante ed incantevole. Grazie ai sinuosi ed inquietanti colori, suoni e luci, tutta la pellicola è un ballo spettrale ambientato in una scuola di danza tedesca.

La protagonista, una studentessa americana, inizia a sospettare che l’accademia sia governata da misteriose forze oscure. La sua curiosità però la porterà ad immischiarsi all’interno di un mistero cupo e troppo pericoloso. Dario Argento riesce a creare, attraverso tutti i mezzi a disposizione, un’atmosfera unica che difficilmente riuscirete a dimenticare.

Il panorama Horror è un universo vastissimo, ricco di pietre miliari che oggi è possibile recuperare grazie alle piattaforme streaming. Questi sono 5 dei film che abbiamo scelto all’interno del vastissimo catalogo di Amazon Prime. Sarebbe stato impossible citarli tutti, essendo decine e decine, ma abbiamo selezionato delle pellicole che reputiamo imperdibili.

Questi film non sono soltanto classici dell’horror, ma dei veri e propri pilastri del cinema che bisognerebbe guardare senza esitazione!

