I 5 cartoni per adulti che hanno segnato la storia del genere

Solitamente ed erroneamente, i cartoni animati vengono associati a prodotti per un target più giovane e spensierato. In realtà, nel corso della storia alcuni animatori hanno osato ribaltare questi convincimenti, creando prodotti diretti ad un pubblico più adulto.

Così facendo questi artisti sono riusciti a dimostrare a tutto il mondo che l’animazione non si limita a produrre intrattenimento leggero e per bambini, ma quando c’è un grande ed accurato lavoro dietro possono nascere delle vere e proprie opere d’arte dal punto di vista visivo e narrativo, pensate appositamente per spettatori maturi.

In questo articolo vogliamo parlarvi di 5, trai migliori cartoni animati per adulti, che sono riusciti a lasciare un’impronta indelebile nella storia di questo genere.

Fritz il gatto

Una delle prime pellicole che ha avuto il coraggio di sfidare le convenzioni del mondo dell’animazione dei tempi è proprio Fritz il gatto. Questo film, pubblicato nell’ormai lontano 1972, è una pietra miliare nell’animazione per adulti, grazie al suo stile provocatorio e rivoluzionario.

Frtiz è un gatto spensierato e libertino, che si muove in un mondo immerso all’interno di una controcultura degli anni 60′. All’interno della narrazione vengono poi affrontati, in maniera volutamente provocatoria, molti argomenti al tempo tabù. Vengono trattati argomenti come il sesso, l’utilizzo di droghe e alcol e la politica.

Questo prodotto è stata un vero a proprio apri pista per molti altri cartoni per adulti, venendo anche aspramente criticato al momento della sua uscita proprio per la sua natura provocatoria, non apprezzata da tutti.

I Simpsons

Chiunque ormai conosce benissimo questa iconica famiglia, ovvero i Simpson, nati dalla geniale mente di Matt Groening. Dopo aver debuttato per la prima volta nel 1989 è rimasta per sempre impressa nel cuore di milioni e milioni di telespettatori, diventando per noi Italiani un vero e proprio appuntamento fisso nel primo pomeriggio.

La serie, densa di umorismo satirico e demenziale e ricca di sceneggiature eccezionali, segue le avventure della famiglia Simpson all’interno di episodi auto conclusivi. Matt Groening ha creato un vero a proprio universo, ambientato nella cittadina di springfield, all’interno della quale stagione dopo stagione continua ancora oggi a trattare forti temi di attualità.

Il prodotto, fortemente ispirato dalla cultura pop, è diventata parte della storia, influenzandola reciprocamente in maniere indelebile.

South park

South Park è la celebre serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone, che ha guadagnato notorietà grazie soprattutto al suo linguaggio provocatorio, fin dal suo debutto nel 1997. Sin dalle prime stagioni, gli autori hanno fatto uso di un umorismo che oggi chiameremo politicamente scorretto e di un linguaggio crudo ed esplicito, esplorando situazioni assurde ed attuali.

Ci ritroveremo così a seguire le assurde avventure di quattro ragazzini di quarta elementare ovvero: Kyle, Stan, Cartman e Kenny. Questi, usando un linguaggio estremo e volutamente volgare, trattano temi molto controversi come la religione, la politica ed altre problematiche della società.

La serie nel tempo è riuscita a dimostrare che l’animazione per adulti può essere divertente, satirica e stimolante, facendo di South Park un’opera unica e iconica nell’universo dei cartoni animati.

I Griffin

Ecco a voi un’altra serie animata estremamente irriverente e provocatoria, spesso paragonata al prodotto di Matt Goening. I Griffin è divenuta una celebre sitcom animata, proveniente dalla mente di Seth MacFarlane, nata nel 1999 e che ha saputo conquistare il pubblico con il suo umorismo audace e irriverente.

Seguendo la famiglia stramba e palesemente problematica dei Griffin, composta da Peter, Lois, i figli Meg, Chris e Stewie, e il cane Brian, la serie si distingue per le sue divertenti e spesso violente parodie ed anche grazie a commenti sociali pungenti.

Come i Simpson anche questo prodotto esplora temi molto importanti attraverso l’animazione, ma lo fa in modo molto differente, adottando un tono decisamente più tetro, estremo e volgare.

Bojack Horseman

Come ultima serie abbiamo deciso di parlare di qualcosa di molto più fresco ed attuale. Bojack Horseman è uno dei prodotti più amati dell’intero catalogo di Netflix. A differenza però dei titoli prima citati, qui seguiamo una storia molto più complessa ed articolata.

Bojack è un ex attori di Hollywood, che dopo aver raggiunto il picco della popolarità negli anni 90, adesso vive il suo lento e triste declino. Distrutto dall’insoddisfazione e dalla depressione, causata dai molti errori passati, decide di rifugiarsi nell’alcol e nelle droghe. Questa serie è una continua altalena di emozioni, essendo in grado di farvi ridere tantissimo e di farvi piangere un minuto dopo.

Vi troverete così all’interno della difficile vita del protagonista, continuamente combattuto nella dualità del suo essere: metà animale e metà umano.

