Treehouse of Horror: parodia dei Simpson sulle elezione presidenziali

In vista dell’ episodio annuale, “Treehouse of Horror” dei Simpson, FOX ha pubblicato una nuova clip dell’episodio che mette in scena un vero e proprio orrore: le elezioni presidenziali del 2020.

Homer in “Treehouse of Horror”

Nella nuova clip,pubblicata da Fox, viene rappresentato Homer che entra in una cabina elettorale ma non sa proprio chi votare come presidente.

Dopo un breve rimprovero da parte di Lisa, la figlia, Homer inizia a stilare una lista di lamentele contro il presidente in carica, Trump.

L’episodio “Treehouse of Horror” andrà in onda domenica 18 ottobre alle 20.00 su FOX.

Secondo quanto riportato da Coomicbook, nel nuovo episodio, ambientato durante il periodo di Halloween, è possibile vedere: scene aventi il tema terroristico, il tema delle elezioni presidenziali del 2020, le parodie della Pixar e del film “Spider-Man:Un nuovo Universo” e un nono compleanno di Lisa.

La nuova stagione dei “Simpsons”, presentata in anteprima il mese scorso, ha portato molto successo alla FOX Entertainment .

Il primo episodio, “Undercover Burns”, ha raccolto 5,5 milioni e mezzo di spettatori totali.

“Undercover Burns” ha conquistato più del doppio degli spettatori rispetto a quelle della stagione precedente, “The Winter of Our Monetized Content”, che ha ottenuto 2,33 milioni di spettatori nel 2019.

I cambiamenti nel cast di doppiatori

I “Simpsons”, come ha affermato il Comicbook, hanno avuto grandi cambiamenti nel cast di doppiatori, tra cui ricordiamo quello di Carl Carlson, doppiato da Alex Désert, Star di Flash e Becker.

Questo cambiamento da parte del team creativo della serie, è avvenuto dopo la promessa di non avere più doppiatori bianchi per personaggi neri.

Come dichiarato da Comicook, questo cambiamento è stato annunciato all’inizio di quest’estate,durante le manifestazioni di giustizia sociale per la rappresentazione dei neri nei media.

Un’altra novità di “Treehouse of Horror”, che è stata comunicata all’inizio di quest’anno, è il ridimensionamento delle apparizioni di Apu.

Erika Zagari

14/10/2020