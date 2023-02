I 10 migliori film romantici per la sera di San Valentino

Quando il 14 febbraio si avvicina iniziano le idee per il regalo, per una cena romantica, una gita fuori porta o una sorpresa per stupire la propria dolce metà: e forse da accompagnare a una giornata all’insegna della celebrazione dell’amore può esserci, e per i più appassionati sarà d’obbligo, anche trovare e scegliere, tra i film romantici, il migliore da guardare insieme. E dato che si tratta del 14 febbraio, decidere per un film d’amore può rivelarsi la scelta più adatta.

Le commedie sentimentali, nel corso degli anni, sono notevolmente cambiate da quello che un tempo si definiva la love story, il genere è tornato in auge, raffinandosi, con finali a volte inaspettati e drammatici e trasformando il modo di fare e guardare una commedia sentimentale. Tra pellicole che hanno fatto la Storia, definendo appunto il genere della commedia romantica, amori che ci hanno fatto piangere e sognare, ecco 10 film romantici perfetti per San Valentino: sentimentali, divertenti, ma a volte anche tragici.

I film romantici da vedere a San Valentino

“Notting Hill”

Una delle commedie romantiche per eccellenza è “Notting Hill“, diretto da Roger Mitchell, anno 1999 e con protagonisti Hugh Grant e Julia Roberts. Lei, Anna Scott, star del cinema alla ricerca di una “normalità” che mal si sposa con la fama e lui, William Thacker proprietario di una libreria, si incontrano casualmente, più volte, trascinando Will nel mondo del cinema e Anna nella vita di Will, tra baci fugaci, vecchi amori che ritornano e dichiarazioni d’amore che hanno fatto la Storia. Il film è una di quelle pellicole intramontabili che non si sono limitate a un grande successo all’uscita in sala, ma che negli anni hanno continuato a raccogliere pubblico, fan e che tutti hanno visto almeno una volta nella vita. Passando di generazione in generazione ha ricevuto numerose nomination ai Golden Globe e ai BAFTA; si avvale inoltre di una colonna sonora con successi come “She” cantata da Elvis Costello, “When You Say Nothing at All” di Ronan Keating e “Ain’t No Sunshine” di Bill Wither e interpretata anche dal duo musicale Lighthouse Family. “Notting Hill” è stato il film britannico con maggior incasso nella Storia del cinema e il più grande successo cinematografico nel Regno Unito nell’anno della sua uscita.

“Harry ti presento Sally…”

Anche “Harry ti presento Sally…”, del 1989, diretta da Rob Reiner, è una delle commedie sentimentali più famose al mondo e racconta di un profondo legame d’amicizia che si trasforma poi in amore. Ricco di scene e citazioni che hanno fatto la Storia del cinema il film è stato inserito in varie liste: migliori commedia statunitensi, migliori film sentimentali e migliori commedie romantiche, diventato un vero e proprio cult. Con protagonisti Meg Ryan e Billy Crystal anche questa pellicola ha visto un incremento del proprio successo negli anni, avendo nel 1989 un ottimo incasso e un buon riscontro da parte di pubblico e critica. Candidato all’Oscar per la miglior sceneggiatura a Nora Ephron, “Harry ti presento Sally” riesce a essere tanto divertente quanto dolce, raccontando l’amicizia e l’amore con la stessa delicatezza e lo stesso romanticismo.

“Le pagine della nostra vita”

“Le pagine della nostra vita” è un dramma sentimentale datato 2004, con protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams, è ambientato negli anni ’40 e racconta una storia d’amore, nata in estate, tra due giovani, che solo dopo molti anni e ostacoli riusciranno a ritrovarsi. Con recensioni miste da parte della critica il film diretto da Nick Cassavetes, e basato sul romanzo di Nicholas Sparks, ha avuto invece un buon risultato da parte del pubblico con ottimi incassi al Box Office e una serie di nomination, vincendo un Teen Choice Awards come miglior film drammatico, insieme a un MTV Movie Awards come miglior bacio tra Rachel McAdams e Ryan Gosling, considerato ancora oggi uno dei più iconici e romantici baci nella Storia del cinema.

“Romeo + Giulietta”

Con due giovanissimi Leonardo DiCaprio e Claire Danes, “Romeo + Giulietta”, film del 1996 diretto da Baz Luhrmann, è un adattamento in chiave moderna della tragedia di William Shakespeare, “Romeo e Giulietta”. Si tratta della 10ª trasposizione cinematografica dell’opera e ha vinto numerosi BAFTA ricevendo una nomination all’Oscar per la migliore scenografia. Inedita l’ambientazione anni ’90, in netto contrasto con il rivelarsi una versione particolarmente fedele alla tragedia di Shakespeare, della quale mantiene quasi interamente la maggior parte dei dialoghi. Ben accolto dalla critica ha entusiasmato il pubblico, specialmente quello dei giovanissimi che hanno apprezzato lo stile più moderno e poliziesco dell’opera, con trama e testi che restano invece intatti.

“Moulin Rouge”

Altra pellicola di Baz Luhrmann, del 2001, il musical, ispirato a “La traviata” di Giuseppe Verdi, “Moulin Rouge” è stato un musical che ha segnato la rinascita di un genere che, nei primi anni 2000, non era particolarmente popolare né apprezzato all’unanimità dal pubblico. Con 8 candidature agli Oscar, “Moulin Rouge” ha vinto 2 Academy Awards come miglior scenografia e migliori costumi, insieme ad altri importanti riconoscimenti. Ambientato nella Parigi del 1899 “Moulin Rouge” è un’esplosione di energia, emotività, colori e intensità, con esibizioni straordinarie e carico di dramma che lo rende un film sentimentale estremamente tragico. Impeccabili anche le performance dei due attori protagonisti: Ewan McGregor e Nicole Kidman. Degna di nota anche la scelta di non inserire solamente brani originali, ma rivisitazioni di alcune opere storiche di genere pop cantate dai membri del cast.

“Crazy, Stupid, Love”

Commedia sentimentale, tra i film romantici, è una delle meno note al grande pubblico, scritta da Dan Fogelman, autore dell’acclamata serie tv “This Is Us” e diretta da Glenn Ficarra e John Requa. Con protagonisti Ryan Gosling e Emma Stone, affiancati da Steve Carell e Julianne Moore, il film inizia con una proposta di divorzio improvvisa e inaspettata che porta Cal, col cuore spezzato, a conoscere Jacob che diventerà, oltre che suo amico, una sorta di insegnante di tattiche di seduzione. Cal diventerà così un abile conquistatore di donne, mentre Jacob inizia a provare sentimenti sinceri verso Hannah, incontrata una sera in un locale, e che scoprirà essere la figlia di Cal. Nella storia ci saranno poi altri personaggi i cui intrecci saranno direttamente collegate alle due storie d’amore, tra Cal e l’ex moglie Emily e tra Jacob e Hannah, rendendo appunto l’intero film il racconto di quanto l’amore possa essere folle e sciocco, appunto “Crazy, Stupid, Love“. Con recensioni positive e un ottimo incasso al botteghino, è valso a Ryan Gosling una nomination ai Golden Globe come miglior attore.

“Amore & altri rimedi”

Con protagonisti Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal e per la regia di Edward Zwick, questo film del 2010 unisce l’amore al dramma e alle difficoltà della malattia, anche se con uno stile diverso dalle pellicole che spesso raccontano entrambi i temi, realizzando un piccolo gioiello di dramma e romanticismo. Basato sul romanzo di Jamie Reidy, intitolato “Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman”, “Amore & altri rimedi” è una celebrazione di come l’amore possa vincere su tutto, ma anche di come l’amore possa essere imperfetto, difficile, ma non per questo non valga la pena di essere vissuto a pieno. Ben accolto da pubblico e critica il film ha ricevuto numerose nomination, tra cui 2 ai Golden Globe come miglior attore per Jake Gyllenhaal e miglior attrice per Anne Hathaway.

“La La Land”

Acclamato da pubblico e critica, vincitore dell’Oscar come miglior regia per Damien Chazelle, miglior attrice protagonista per Emma Stone, insieme all’Academy Award anche come migliore fotografia, scenografia, colonna sonora e canzone originale a “City Of Stars”, ha ricevuto 14 candidature, ottenendone appunto 6 e vincendo inoltre numerosi Golden Globe e BAFTA. Tra i film più apprezzati del 2016, con incasso totale di più di 446 milioni di dollari, è uno dei più innovativi film romantici e uno dei migliori musical mai realizzati e che vede Ryan Gosling e Emma Stone nuovamente lavorare insieme. “La La Land” dà una concezione dell’amore nuova per un film romantico, soprattutto per una pellicola di questa portata, risultando un racconto dolce-amaro, e pieno di speranza.

“L’amore non va in vacanza”

Diretto da Nancy Meyers, il film del 2006 “L’amore non va in vacanza” vede nel cast Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black e presenta due storie d’amore parallele, a seguito di una delusione sentimentale che getta una delle due protagoniste nello sconforto più totale e l’altra alle prese con una rabbia non indifferente. Simpatico e romantico, il film è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica, senza però un eccessivo entusiasmo. La pellicola ha invece in realtà la giusta leggerezza, comicità e dolcezza che ogni commedia romantica dovrebbe avere, con degli ottimi attori e un messaggio su come l’amore spesso arriva quando si è deciso che sia arrivato il momento di smettere di innamorarsi.

“500 giorni insieme”

Diretta da Mark Webb, suo primo lungometraggio, con protagonisti Joseph Gordon-Levitt e Zooey Deschanel può vagamente assomigliare a “La La Land” come senso finale, riuscendo ad essere una love story non scontata e capace, rispetto ad altri film romantici, di dire qualcosa di diverso. La storia d’amore tra Tom e Summer in “500 giorni insieme” è da subito contraddistinta da un’idea dell’amore tra i due completamente diversa: Tom sogna e crede da sempre nel vero amore, mentre Summer è più fredda e non vuole impegnarsi, restia a definire Tom come il suo fidanzato ufficiale. Tra alti e bassi i 500 giorni che Tom e Summer passano insieme, sia vicini che distanti, arrivano a un capolinea che lascia speranza e che sottolinea come nella vita sia sempre possibile rinnamorarsi.