Hugo Weaving esclude un ritorno nel ruolo di Elrond: l’attore dice basta alla Terra di Mezzo

Il franchise de Il Signore degli Anelli si prepara a espandere la sua presenza sul grande schermo con nuovi progetti, ma una delle figure chiave del passato, Hugo Weaving, ha dichiarato chiaramente di non avere intenzione di tornare nei panni di Elrond. Questo articolo esplora la posizione di Weaving mentre il mondo del cinema attende con impazienza la futura evoluzione della saga.

L’attore e il suo legame con la Terra di Mezzo

Hugo Weaving è diventato celebre per il suo ritratto di Elrond nella trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta da Peter Jackson. La sua interpretazione ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare. Neanche il tempo di respirare che il franchise ha subito un ampliamento con la realizzazione del film prequel “The Hunt for Gollum“, diretto e interpretato da Andy Serkis. In questo contesto, si sono fatti sentire anche altri attori del cast originale come Ian McKellen e Viggo Mortensen, i quali hanno manifestato un certo entusiasmo riguardo a un possibile ritorno nella Terra di Mezzo. Tuttavia, Weaving sembra assolutamente distante da queste considerazioni.

Durante un’intervista con GamesRadar+, l’attore ha espresso chiaramente il suo punto di vista, affermando: “Personalmente, ne ho avuto abbastanza“. Le lunghe permanenze in Nuova Zelanda, necessarie per le riprese della trilogia, hanno sicuramente lasciato un’impronta nella sua carriera e nei suoi ricordi, ma lui sembra non avere l’intenzione di rivivere quell’esperienza.

La scelta di non tornare: un discorso onesto

Hugo Weaving ha dettagliato i motivi del suo allontanamento da un eventuale ritorno nel franchise, chiarendo il suo rapporto con il mondo de Il Signore degli Anelli. Ha sottolineato che il lungo impegno legato alla saga non è stato solo una piacevole esperienza, ma anche un periodo molto intenso, al punto da portarlo a sentire un certo affaticamento nei confronti del personaggio. Ha citato il film “Macchine mortali” come un’altra opportunità di lavorare con lo stesso team de Il Signore degli Anelli, ma ha anche confermato che quel progetto non ha avuto il successo sperato.

In questa prospettiva, Weaving ha rivelato: “Ne avevo avuto abbastanza della Terra di Mezzo e non riesco a immaginare che qualcuno mi chieda di rifarlo“. Le sue parole illustrano un desiderio di chiudere un capitolo importante della sua carriera, evidenziando come l’attore voglia guardare avanti piuttosto che tornare indietro.

La questione dell’età e dell’immortalità

A complicare ulteriormente un possibile ritorno in scena c’è la natura stessa del personaggio di Elrond. In un mondo in cui i personaggi immortali possono trovarsi nella situazione paradossale di interagire con attori che invecchiano, Weaving ha sollevato questioni legate all’interpretazione e alla coerenza visiva. “Io sto invecchiando“, ha affermato, evidenziando che anche quando ha ripreso il ruolo per alcune riprese de Lo Hobbit, la situazione lavorativa iniziava a diventare ridicola.

Nel suo intervento, ha fatto riferimento ai pochi personaggi che si siedono all’incrocio tra le varie opere di J.R.R. Tolkien, sottolineando la complessità del rimanere fedeli alla visione originale del personaggio, mentre lui stesso evolve fisicamente. Nonostante il suo affetto per il mondo de Il Signore degli Anelli, Weaving ha ribadito che non c’è alcun piano di tornare: “Ho amato far parte di quella saga, ma non ho assolutamente nessun progetto o desiderio di farne più parte“.

Con queste dichiarazioni, l’attore ha tracciato una linea netta, confermando che la sua avventura nella Terra di Mezzo è arrivata a un termine definitivo. Gli appassionati della trilogia originale e della letteratura di Tolkien continueranno a seguire gli sviluppi, ma senza l’iconico Elrond interpretato da Hugo Weaving.