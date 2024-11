Hugo Weaving annuncia il ritorno in Slow Horses e aggiornamenti su Priscilla – La regina del deserto

Hugo Weaving, rinomato attore australiano, ha recentemente preso parte all’International Film Festival of India a Goa, dove ha rivelato importanti notizie riguardanti il suo futuro nel panorama cinematografico. La sua partecipazione all’evento ha offerto l’opportunità di approfondire alcuni dei suoi progetti più attesi, in particolare il suo ritorno al ruolo di Frank Harkness nella quinta stagione di “Slow Horses” e le novità sul sequel di “Priscilla – La regina del deserto“.

Ritorno in slow horses: un viaggio a Londra per Hugo Weaving

Weaving ha confermato il suo ritorno nel cast della serie “Slow Horses“, attesa dai fan e dai critici. L’attore ha informato che si trasferirà a Londra per un periodo di riprese che durerà circa due mesi e mezzo a partire da gennaio. “Ogni stagione in genere è l’adattamento di un libro, ma ci discostiamo anche un po’ da quei libri”, ha spiegato Weaving, segnando l’evoluzione della trama della serie. “Con ‘Slow Horses’ stiamo arrivando al punto in cui le stagioni raccontano tutta la storia che [Mick] Herron ha scritto”, aggiungendo un elemento di attesa nei confronti della continua esplorazione dei diversi sviluppi narrativi.

La serie, che ha incontrato un notevole successo di critica e di pubblico, è basata sulle opere di Mick Herron e narra le avventure di agenti dell’intelligence britannica costretti a lavorare in un’agenzia di spionaggio di basso profilo. L’approfondimento della trama nelle nuove stagioni promette di mantenere i fan coinvolti, desiderosi di seguire l’evoluzione dei personaggi e le intricate cospirazioni che caratterizzano la serie.

Aggiornamenti su priscilla – la regina del deserto: il sequel in fase di sviluppo

Parallelamente, Hugo Weaving ha condiviso una notizia entusiasta riguardante il sequel di “Priscilla – La regina del deserto“, pellicola iconica degli anni ’90. L’attore ha rivelato di aver recentemente inviato un messaggio al regista Stephan Elliott per ricevere aggiornamenti sul progetto. “Ho un’altra sceneggiatura da leggere. Finora ho letto circa cinque bozze”, ha sottolineato Weaving, evidenziando l’impegno nel processo creativo di sviluppo del sequel.

La possibilità di realizzare il film nel prossimo anno appare sempre più concreta, anche se l’attore ha aggiunto che ci sono ancora molte questioni da risolvere. Con un progetto di tale portata, le aspettative sono chiaramente alte sia per i fan della pellicola originale sia per quelli nuovi. La commedia drammatica “Priscilla” ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, e un suo ritorno sulle scene sarebbe motivo di grande entusiasmo.

L’eredità di bodyline: Hugo Weaving riflette sul suo impatto in India

Durante l’intervista, Weaving ha anche discusso il suo ruolo nella serie “Bodyline“, in cui interpretava il capitano di cricket inglese Douglas Jardine. Questa serie, trasmessa nel 1984, ha avuto un grande successo, non solo in Australia ma anche in India, facendo di Weaving una figura nota nel subcontinente. L’attore ha sottolineato l’importanza e la popolarità della serie, ricordando come il 50-60% della popolazione dell’epoca seguisse il programma in televisione, descrivendo un periodo in cui le audience di massa erano comuni.

“Spero di aver dato un contributo significativo a un programma che ha avuto un impatto così profondo”, ha commentato Weaving, evidenziando il suo orgoglio nel far parte di un progetto così influente. La sua descrizione del personaggio di Jardine come “probabilmente uno dei più grandi cattivi della storia dello sport mondiale” mette in luce il dramma e l’intensità della rappresentazione sportiva nella narrativa.

Un thriller australiano: the rooster e il nuovo ruolo di Weaving

Weaving era a Goa anche per presentare “The Rooster“, un thriller australiano diretto da Mark Leonard Winter, nel quale interpreta il ruolo di un eremita. Questo personaggio misterioso detiene informazioni cruciali riguardo a un cadavere scoperto da un poliziotto in una piccola città. Il film, che si propone di esplorare tematiche di suspense e rivelazione, segna un ulteriore passo nella carriera dell’attore, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno nella ricerca di ruoli significativi.

Il thriller è un’ulteriore dimostrazione della capacità di Weaving di passare da ruoli iconici a personaggi complessi e intriganti, e la sua presenza nel festival di Goa ha dato visibilità a nuove e interessanti produzioni australiane. Con un curriculum che spazia da blockbuster come “Matrix” a opere d’arte cinematografica come “The Rooster“, Weaving continua a dimostrare di essere una figura di riferimento nel panorama cinematografico globale.