Hugh Jackman nei panni di Enzo Ferrari per Michael Mann

Secondo quanto riportato da Deadline Hugh Jackman è in trattativa per interpretare Enzo Ferrari nel biopic diretto da Michael Mann.

Hugh Jackman volto di Enzo Ferrari

Lo abbiamo amato tutti nel ruolo di Logan/Wolverine, ora sembra che tra i prossimi progetti di Hugh Jackman in agenda possa esserci anche il biopic di Michael Mann dal titolo “Ferrari”, incentrato proprio sulla storia del fondatore della mitica casa automobilistica. Michael Mann ha recentemente rielaborato la sceneggiatura, che è stata originariamente scritta dal compianto Troy Kennedy Martin (“The Italian Job”).

Hugh Jackman dovrebbe vestire i panni del grande ingegnere Enzo Ferrari che riuscì a dare splendore al grande marchio automobilistico, simbolo del Made in Italy d’eccellenza.

La storia del film sarà concentrata sul 1957, anno molto faticoso per la famiglia Ferrari, la cui azienda era sull’orlo del collasso, mentre la vita privata di Enzo era altrettanto in crisi. Il suo matrimonio con la moglie Laura aveva già subito la morte del figlio Dino a soli 24 anni, a causa della distrofia di Duchenne, inoltre, il dodicenne Piero, nato dalla sua storia extraconiugale con Lina Lardi, stava lottando per trovare il suo posto nel mondo. Proprio in quell’anno tuttavia, la Rossa ebbe la meglio alle Mille Miglia.

Ferrari al mercato di Cannes

Michael Mann, legato al progetto di un film su Enzo Ferrari da almeno vent’anni, partirà con le riprese probabilmente a inizio 2021. Il regista avrebbe già letto alcune parti della sceneggiatura insieme a Hugh Jackman.

Intanto STX gestisce le vendite internazionali e distribuirà direttamente il film nel Regno Unito e in Irlanda. Amazon sta stipulando un accordo per rafforzare STX al livello internazionale.

Il film del quattro volte candidato all’Oscar Michael Mann è uno dei progetti più in voga nel mercato virtuale di Cannes. Il regista presenterà in streaming la pellicola per gli acquirenti martedì.

Michael Mann ha dichiarato:

“Il vero potere della storia è nella vita emotivamente carica di queste persone in circostanze complesse ed estreme. Inoltre, c’è il potere esplosivo e la bellezza letale delle corse. La vicenda ha un grande dramma al suo interno ed è per questo che la Ferrari è rimasta con me. ”

Mann, che recentemente è stato produttore esecutivo di “Le Mans 66 – La Grande sfida“, produrrà la pellicola tramite Forward Pass, insieme a John Lesher, Lars Sylvest, Thorsten Schumacher, Gareth West e Niels Juul.

La sceneggiatura è basata sul libro di Brock Yates “Enzo Ferrari – The Man And The Machine”.

22/06/2020