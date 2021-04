How I Met Your Mother, arriva il sequel della serie cult

“How I Met Your Father” sarà il titolo del successore di “How I Met Your Mother” con Hilary Duff come protagonista

Il sequel di “How I Met Your Mother”

Il sequel della sitcom vincitrice di un Emmy “How I Met Your Mother” è stato appena ordinato da Hulu. La serie, intitolata “How I Met Your Father”, sarà interpretata da Hilary Duff nei panni di Sophie, una madre che racconta al giovane figlio la storia di come ha incontrato suo padre. La storia di Sophie con un gruppo di amici, che devono ancora essere scelti, si svolgerà ai giorni nostri e non sappiamo ancora se la Duff sarà anche la narratrice. Gli showrunner Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger guideranno il progetto, prendendo le redini dei creatori di HIMYM Carter Bays e Craig Thomas.

“How I Met Your Mother” continua a essere una delle commedie più innovative e amate in televisione”, ha recentemente commentato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. “Isaac ed Elizabeth hanno una visione ispirata di questa nuova versione che onora ciò che Carter e Craig hanno creato con l’originale e fa progredire il franchise.” Hilary Duff doveva originariamente riprendere il ruolo di Lizzie McGuire in una nuova serie Disney+, ma il progetto è andato alla deriva. La stessa Duff ha spinto perché il riavvio si spostasse su Hulu in modo che potesse essere più uno spettacolo per adulti, ma le cose non hanno funzionato.

Le parole di Hilary Duff

Duff ha anche parlato di HIMYF, esprimendo nient’altro che entusiasmo per la nuova serie comica: “Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera a poter interpretare alcuni personaggi meravigliosi e non vedo l’ora divestire i panni di Sophie. In qualità di grande fan di “How I Met Your Mother“, sono onorata e anche un pò nervosa che Carter e Craig si fidino di me per il sequel del loro “bambino”. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l’ora di lavorare con loro.”

“How I Met Your Father” sarà scritto dai già citati Aptaker e Berger, con Aptaker, Berger, Bays e Thomas come produttori esecutivi. Adam Londy servirà come co-produttore esecutivo mentre Duff si unirà anche come produttore. Al momento, “How I Met Your Father” non ha una data di rilascio.

Luca Francesconi

21/04/2021