Hellbound: un thriller infernale tutto coreano, da vedere e godere su Netflix

Siete alla ricerca di una serie dai tratti intriganti e spaventosi? Dal novembre 2021 la piattaforma di streaming Netflix ha aggiunto alla propria libreria cinematografica anche la serie coreana Hellbound. Un perfetto mix tra avventura, thriller e toni drammatici, che vi permetterà di addentrarvi nel contorto gioco che unisce lo spavento e la religione.

La trama

La quiete di una tranquilla cittadina della Corea del Sud viene turbata da avvenimenti inspiegabili, da una serie di apparizioni in cui una figura misteriosa rivela ad alcuni abitanti la data e l’orario esatti della loro morte, condannandoli all’Inferno. Tra riprese in diretta e ‘processi’ pubblici, scoppia il caos tra i cittadini.

Le serie dalla Corea del Sud

Le serie tv sud coreane hanno riscosso molto successo negli ultimi tempi, come dimostra la ben nota Squid Game, che ha rivisitato un classico gioco per bambini diffuso in Corea trasformandolo in una vera e propria sfida per la sopravvivenza. A dimostrazione di ciò, si possono citare anche Train to Busan e Peninsula, due film diretti dallo stesso regista di Hellbound, Yeon Sang-Ho.

Hellbound: tra paranormale e fede

La prima stagione (a cui ne seguirà un’altra a breve) risulta essere un perfetto spunto per discutere di quanto in momenti di crisi ci si aggrappi ad una qualsiasi speranza, nonostante questa possa rivelarsi solo una trappola. Infatti, nel disordine e nella paura generale, acquisisce sempre più potere la cosiddetta Nuova Verità, una sorta di setta che fa riferimento a Jeong Jin-soo (Yoo Ah-in) e i cui seguaci sono convinti che gli eventi profetici siano dei messaggi di Dio, scontento della corruzione che dilaga.

Gli ‘eroi’ di Hellbound

Non tutti però credono alla dottrina della Nuova Verità e per questo un detective, Jin Kyeong-hoon (Yang Ik-june), ed un’avvocatessa, Min Hye-jin (Kim Hyun-joo), tentano di sfatare le credenze vigenti e portare così alla luce la verità.

LEGGI ANCHE: I rumors e i sospetti di molti sembrano essere sempre più concreti: sono spuntati dei retroscena su “Squid Game” davvero molto inquietanti