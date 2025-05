Helena Prestes: dal Grande Fratello a Cannes, la modella brasiliana conquista il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Helena Prestes, protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello, sta vivendo un momento di grande successo e visibilità. La modella brasiliana ha saputo catturare l’attenzione del pubblico non solo per il suo carattere schietto, ma anche per le sue interazioni con gli altri concorrenti, in particolare con Zeudi Di Palma, e per la sua storia d’amore con Javier Martinez. Dopo la conclusione del reality show di Canale 5, la sua carriera ha preso una piega inaspettata, portandola a partecipare a eventi di prestigio sia in Italia che all’estero.

Il ritorno da Cannes e l’abito da sogno

Recentemente, Helena Prestes ha fatto il suo ritorno da Cannes, dove ha preso parte alla prima del film “Fuori“, un evento che ha visto la presenza di attrici del calibro di Valeria Golino e Matilde De Angelis. Durante la serata, la modella ha indossato un elegante abito bianco che ha esaltato le sue curve, attirando l’attenzione dei fotografi e del pubblico presente. La sua partecipazione a questo evento è stata un’ulteriore conferma della sua crescente popolarità nel mondo dello spettacolo. Tornata in Italia, Helena ha riabbracciato Javier Martinez, con il quale ha avviato una relazione che dura da tre mesi.

L’amore per Javier Martinez e il video virale su TikTok

Dopo l’esperienza a Cannes, Helena Prestes è tornata a Milano, dove ha ritrovato il suo compagno Javier Martinez. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele, e la modella non ha esitato a condividere la sua felicità con i suoi follower. Recentemente, ha pubblicato un video su TikTok che ha rapidamente guadagnato popolarità. Nel filmato, Helena appare visibilmente innamorata, mentre bacia il pallavolista argentino, accompagnando il tutto con un audio della celebre cantante Rihanna. Le parole della canzone, che esprimono sentimenti di amore e ossessione, hanno colpito i fan, rendendo il video uno dei più cliccati della settimana.

Prossimi eventi e progetti futuri

Dopo il successo del video su TikTok, Helena e Javier, conosciuti in rete come “Helevier“, hanno lasciato Milano per recarsi a Napoli, dove parteciperanno a una serie di eventi. La modella continua a essere richiesta in diverse manifestazioni, segno che il suo fascino e la sua personalità stanno conquistando un pubblico sempre più vasto. Con un futuro luminoso davanti a sé, Helena Prestes sembra destinata a rimanere sotto i riflettori, sia per la sua carriera nel mondo della moda che per la sua vita privata, che continua a suscitare l’interesse dei media e dei fan.

