Damiano David dei Måneskin svela la sua passione per Beastars ai Crunchyroll Anime Awards 2025

Durante i Crunchyroll Anime Awards 2025, tenutisi a Tokyo, Damiano David, il carismatico frontman dei Måneskin, ha rivelato la sua affinità per l’acclamato anime Beastars, esprimendo un particolare attaccamento al personaggio di Louis, il cervo rosso. Questa dichiarazione ha suscitato un notevole interesse tra i fan, non solo per la scelta del personaggio, ma anche per il legame che sembra esistere tra la band e l’autrice dell’opera, Paru Itagaki. La rivelazione di Damiano non è passata inosservata, soprattutto considerando che l’autrice aveva già anticipato questa connessione attraverso un’illustrazione che ritrae i membri della band insieme ai protagonisti dell’anime.

La connessione tra Damiano David e Louis di Beastars

Nel corso della diretta dei Crunchyroll Anime Awards, Damiano ha condiviso il suo pensiero su Louis, descrivendolo come un personaggio complesso e frainteso. Ha dichiarato: “Nonostante avrei potuto dire che mi piace un lupo, per il collegamento con Roma, la ragione per cui mi piace Louis è perché è un personaggio che viene frainteso. È percepito da tutti come un figo, ma non è così che pensa di essere, che vuole essere visto dagli altri.” Questa riflessione ha colpito il pubblico, poiché Damiano ha paragonato la sua esperienza personale con la pressione delle aspettative esterne a quella di Louis, evidenziando come entrambi abbiano dovuto affrontare il giudizio altrui.

Il personaggio di Louis, che in Beastars incarna una lotta interna tra l’immagine pubblica e la propria identità, risuona profondamente con Damiano, il quale ha vissuto esperienze simili nel mondo della musica. La sua ammissione ha aperto un dialogo interessante su come le opere artistiche possano riflettere le esperienze personali degli artisti, creando un legame emotivo tra il pubblico e i personaggi.

La collaborazione tra Måneskin e Paru Itagaki

La connessione tra i Måneskin e Paru Itagaki va oltre le parole di Damiano. La band ha collaborato con l’autrice per la realizzazione di un video musicale animato intitolato “Timezone“, in cui i personaggi di Beastars fanno la loro apparizione. Questo progetto rappresenta la seconda collaborazione tra i Måneskin e Itagaki, che ha già creato un’illustrazione della band accanto ai protagonisti del manga lo scorso ottobre. La passione di Itagaki per i Måneskin è evidente, e durante l’ultima esibizione della band in Giappone, ha omaggiato i membri con un’illustrazione personalizzata.

Nel disegno, Damiano è rappresentato al fianco di Louis, mentre Victoria De Angelis è affiancata da Haru, Thomas Raggi da Juno ed Ethan Torchio da Legoshi. Questo incontro tra la band e l’autrice è avvenuto nel backstage di un concerto a Tokyo, dove Itagaki, nota per indossare una maschera da gallina, ha espresso la sua sorpresa per l’energia e la gentilezza dei membri del gruppo. Damiano ha commentato: “È davvero un onore essere parte, in piccolo, del mondo di Beastars, uno dei miei preferiti.”

L’importanza delle collaborazioni artistiche

Questa interazione tra la musica e l’animazione dimostra come le diverse forme d’arte possano intrecciarsi, creando connessioni significative tra artisti provenienti da culture diverse. La collaborazione tra i Måneskin e Paru Itagaki non solo arricchisce l’universo di Beastars, ma offre anche ai fan un’opportunità unica di vedere i loro artisti preferiti in una nuova luce. La fusione di stili e linguaggi artistici rappresenta un esempio di come la creatività possa superare i confini, portando a risultati sorprendenti e inaspettati.

In un’epoca in cui le collaborazioni tra artisti di diversi settori sono sempre più comuni, l’unione tra i Måneskin e il mondo di Beastars rappresenta un caso emblematico di come la musica e l’animazione possano influenzarsi reciprocamente, dando vita a opere che parlano a un pubblico vasto e variegato. La passione di Damiano per il personaggio di Louis non è solo una semplice affermazione, ma un invito a esplorare le sfumature delle identità artistiche e a riconoscere il potere delle storie che ci uniscono.

