La famiglia reale spagnola protagonista di un’intensa settimana di eventi pubblici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La fine di maggio si preannuncia ricca di impegni per la famiglia reale spagnola, con la presenza della regina Sofía, che torna a calcare il palcoscenico istituzionale dopo un periodo di assenza. Re Felipe e la regina Letizia saranno al suo fianco in una serie di eventi significativi che coinvolgeranno vari ambiti, dalla cultura all’assistenza sociale.

Gli impegni della regina Sofía

Lunedì 26 maggio, la regina emerita Sofía avrà un’agenda fitta di appuntamenti presso il Palazzo della Zarzuela. Qui, riceverà i rappresentanti di importanti istituzioni, tra cui l’Università Camilo José Cela, la Fondazione Castiglia e León per l’assistenza sociale, e la Confederazione spagnola dell’Alzheimer e delle altre demenze. Queste udienze rappresentano un’opportunità per la regina di riprendere contatto con realtà sociali e culturali, sottolineando il suo impegno verso le problematiche sociali.

Successivamente, giovedì 29 maggio, la regina Sofía si recherà a Ourense per presiedere l’inaugurazione del VXVIII Congresso dei Banchi Alimentari. Questo evento è cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della lotta contro la fame e la povertà alimentare, temi che la regina ha sempre sostenuto con passione.

La laurea dell’Infanta Sofía e gli impegni della regina Letizia

Un momento significativo per la famiglia reale sarà la laurea dell’Infanta Sofía, che si svolgerà in Galles. La giovane principessa, accompagnata dai genitori, Re Felipe e la regina Letizia, indosserà un abito rosso, simile a quello della madre, per celebrare questo importante traguardo. La laurea avrà luogo presso l’UWC Atlantic College, dove due anni fa si era diplomata anche la principessa Leonor.

Parallelamente, la regina Letizia sarà impegnata in eventi di grande rilevanza pubblica. Venerdì 30 maggio, aprirà la Fiera del Libro di Madrid, un appuntamento annuale che attira l’attenzione dei media e del pubblico. Prima di questo evento, presiederà la finale del concorso di monologhi scientifici “Solo de Ciencia“, un’iniziativa che promuove la divulgazione scientifica tra i giovani.

Mercoledì, la regina Letizia e Re Felipe si recheranno a Guadalupe, nella provincia di Cáceres, per visitare il Monastero Reale, un luogo di grande significato storico, dove i Re Cattolici offrirono le caravelle a Cristoforo Colombo.

Il viaggio di Re Felipe in Germania e gli eventi a Granada

Re Felipe ha in programma un viaggio in Germania per partecipare alla cerimonia di consegna del Premio Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana 2025, che sarà conferito alla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Questo evento si svolgerà il 29 maggio, lo stesso giorno in cui il re è atteso a Madrid per la cerimonia di chiusura della Conferenza del Progetto CREO, organizzata dal quotidiano Cinco Días.

Il giorno successivo, venerdì 30 maggio, il re si recherà a Granada per partecipare all’incontro annuale dei cinque muli della Cavalleria Reale e per la consegna del Premio Hernán Pérez de Pulgar. Durante questa visita, è possibile che si verifichi un incontro ufficiale con Telma Ortiz, cognata di Re Felipe, che partecipa come direttrice della globalizzazione e delle relazioni multilaterali al Congresso Empresarial Alianza por Iberoamérica . Questo incontro potrebbe rappresentare un’importante occasione di dialogo tra i due.

Nei giorni successivi, all’inizio di giugno, Re Felipe inaugurerà l’ottavo Congresso iberoamericano organizzato dal CEAPI a Siviglia. È probabile che, indipendentemente dalla partecipazione di Telma Ortiz all’incontro di Granada, i due cognati possano incontrarsi nuovamente in un contesto pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!