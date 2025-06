Halloween 2025: Universal Studios lancia una casa infestata ispirata a Fallout

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’evento di Halloween 2025 nei parchi a tema Universal Studios si preannuncia ricco di sorprese per gli appassionati della serie Fallout. Con l’anticipazione di Fallout 3, i fan possono già prepararsi a un’esperienza immersiva e spaventosa, che li porterà a vivere un’avventura nel mondo post-apocalittico della celebre saga. I parchi di Hollywood e Orlando si stanno preparando a presentare una casa infestata che promette di far tremare anche i più coraggiosi.

Un viaggio nel Vault 33

I visitatori che parteciperanno all’attrazione avranno l’opportunità di entrare nel Vault 33, un rifugio sotterraneo dove la protagonista, Lucy MacLean, si troverà a dover affrontare una situazione drammatica. La storia inizia con un sanguinoso massacro che costringe Lucy a fuggire per salvarsi. Questo primo atto introduce il pubblico a un’atmosfera di tensione e paura, tipica delle narrazioni di Fallout, dove la sopravvivenza è una questione di vita o di morte.

Dopo aver lasciato il Vault, i visitatori si troveranno a risalire in superficie, dove regna il caos. L’ambientazione è caratterizzata da un mondo devastato, in cui la violenza e l’anarchia sono all’ordine del giorno. Gli ospiti dovranno affrontare non solo i pericoli rappresentati dai sopravvissuti, ma anche dalle creature mutate, come gli scarafaggi giganti, che aggiungono un ulteriore elemento di terrore all’esperienza.

Icone di Fallout e luoghi familiari

L’attrazione non si limita a una semplice narrazione, ma offre un viaggio attraverso luoghi iconici del franchise. I visitatori potranno esplorare ambienti familiari come il Super Duper Mart, un negozio che ha acquisito una certa notorietà nel mondo di Fallout. Questo tipo di immersione nei dettagli rende l’esperienza ancora più coinvolgente, permettendo ai fan di interagire con elementi che conoscono bene.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare personaggi emblematici come il Ghoul e Maximus, il quale indossa la sua armatura distintiva. Questi incontri non solo arricchiscono l’esperienza, ma offrono anche un’opportunità per i fan di vivere momenti che richiamano le loro avventure preferite nel gioco.

Date e dettagli dell’evento

L’evento a tema Fallout si svolgerà in entrambi i parchi a tema, con date specifiche per l’apertura. A Orlando, la casa infestata aprirà i battenti il 29 agosto, mentre a Hollywood l’inaugurazione è prevista per il 4 settembre. Queste date segnano l’inizio della stagione spettrale, offrendo ai visitatori l’occasione di vivere un’esperienza unica e adrenalinica in un contesto che unisce il mondo dei videogiochi a quello del divertimento.

In attesa dell’apertura, i fan possono già gustarsi il teaser-trailer di Fallout 2, che offre un assaggio di ciò che li attende. Con un mix di nostalgia e paura, l’evento di Halloween 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della saga.

