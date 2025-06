Guns N’ Roses infiamma Firenze: il concerto del 12 giugno 2025 alla Visarno Arena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 12 giugno 2025, Firenze ha ospitato un evento musicale di grande rilevanza con il concerto dei Guns N’ Roses, tenutosi alla Visarno Arena nell’ambito del festival Firenze Rocks. Questo spettacolo ha rappresentato l’unica tappa italiana del tour mondiale “Guns N’ Roses: Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”. La band, composta da nomi iconici come Axl Rose, Duff McKagan e Slash, ha regalato ai fan una performance di oltre tre ore, ricca di emozioni e di successi storici.

Una scaletta che ha fatto la storia

Il concerto ha presentato una scaletta di 22 brani, un mix di classici intramontabili e sorprese inaspettate. Per la prima volta dal 2012, la band ha aperto lo show con “Welcome to the Jungle”, un brano che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. A seguire, i fan hanno potuto ascoltare “Bad Obsession” e “Mr. Brownstone”, pezzi che hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e nostalgia. Non sono mancati i brani più celebri come “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Paradise City”, che hanno fatto cantare a squarciagola i presenti.

In aggiunta ai brani originali, i Guns N’ Roses hanno eseguito alcune cover di pezzi iconici, tra cui “Live and Let Die” dei Wings e “Knockin’ on Heaven’s Door” di Bob Dylan. La performance ha incluso anche “Slither” dei Velvet Revolver, un tributo a una delle band che ha visto la partecipazione di Slash e McKagan. Questo mix di brani ha reso il concerto un’esperienza indimenticabile per i fan, che hanno potuto rivivere i momenti salienti della carriera della band.

Un ritorno atteso dai fan italiani

Il concerto dei Guns N’ Roses al Firenze Rocks ha rappresentato un momento atteso e significativo per i fan italiani. La band aveva già calcato il palco del festival nel 2018, regalando un’esibizione memorabile. Durante quell’occasione, i membri del gruppo erano saliti a sorpresa sul palco durante il concerto dei Foo Fighters, eseguendo una versione improvvisata di “It’s So Easy”. L’annuncio del concerto del 2025 ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto dopo la cancellazione della data prevista nel 2020 a causa della pandemia, che aveva lasciato molti fan delusi.

La presenza della band a Firenze ha riunito un vasto pubblico, desideroso di rivivere l’energia e la passione che caratterizzano i concerti dei Guns N’ Roses. La band ha dimostrato di avere un legame speciale con il pubblico italiano, e questo evento ha rappresentato una nuova opportunità per celebrare la loro musica e il loro impatto duraturo nel panorama rock.

Dettagli logistici per un evento di successo

Per garantire un’esperienza fluida e piacevole ai partecipanti, l’organizzazione del Firenze Rocks ha fornito informazioni dettagliate sugli accessi alla Visarno Arena. Gli ingressi sono stati suddivisi in base alla tipologia di biglietto, con diverse aree dedicate:

Posto Unico : ingressi Rosso e Giallo su Viale degli Olmi , e ingresso Verde in Piazzale delle Cascine .

: ingressi e su , e ingresso in . PIT : ingresso Arancione da Piazza Puccini .

: ingresso da . Pacchetti VIP Rockstar o Rockstar Party e persone con disabilità: ingresso Argento su Viale degli Olmi .

o e persone con disabilità: ingresso su . Pacchetti VIP Early Entry e Fast Lane: ingresso Blu in Piazzale delle Cascine.

I cancelli sono stati aperti alle ore 14:00, permettendo ai fan di accedere in anticipo e godere dell’atmosfera festosa prima dell’inizio del concerto, previsto per le 20:45. Questa organizzazione ha contribuito a rendere l’evento un successo, permettendo a tutti di vivere al meglio una serata di grande musica e divertimento.

