Guida astrologica per cuori infranti – Recensione serie tv

La serie originale Netflix Ita, “Guida astrologia per cuori infranti”, porta sullo schermo l’omonimo romanzo di successo di Silvia Zucca, edito da Casa Editrice Nord. La serie, scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro, diretta da Bindu de Stoppani e Michela Andreozzi, ha per protagonista Alice. La prima stagione, prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano, è composta da 6 episodi da 30 minuti ciascuno.

Guida astrologica per cuori infranti: la trama

Alice Bassi è un trentenne single, non per scelta, che lavora in un piccolo network televisivo come assistente di produzione. Seppur capace, disponibile e piena di buone idee, vive all’ombra del suo capo, meno preparato di lei. Le cose nel network non vanno bene, per risollevarne le sorti arriva Davide, un direttore creativo, che ha tutte le sembianze di un ‘tagliatore di teste’ inviato dalla proprietà. Se poi ci aggiungiamo che Alice lavora fianco a fianco al suo ex, che attende un figlio dalla nuova compagna, possiamo ben immaginare come la ragazza passi le giornate. La malinconia viene spazzata via dall’incontro con Tio, un attore, che afferma che la ruota girerà anche per lei, lo dicono gli astri. Ovviamente se Alice seguirà i consigli del ragazzo, una vera guida astrologica per cuori infranti.

Guida astrologica per cuori infranti: una trentenne alle prese con amore…carriera…e astrologia

Claudia Gusmano, già apprezzata dal pubblico in note serie come “L’allieva” 1 e 2, “Don Matteo 10” e “La narcotici”, è perfetta nel ruolo di questa ragazza dal ‘cuore infranto’. In un susseguirsi di imprevisti e nuovi incontri, avremo modo di conoscerne i desideri e le difficoltà. “Guida astrologica per cuori infranti” è una serie Netflix fresca, scoppiettante, divertente, che reinterpreta la serialità nostrana adattandola ad un format più internazionale. La brevità degli episodi, ogni puntata dura trenta minuti, colloca il prodotto in un campo di fruizione molto apprezzato dal pubblico che ama le serie divertenti. Gli episodi sono effervescenti, hanno un buon ritmo narrativo, e il racconto è arricchito da movimenti di macchina non comuni in opere seriali. Notevole anche la fotografia Il cast poi è ben armonizzato, dando vita a personaggi ben interpretati che si relazionano in modo armonioso. Questo grazie anche ad una sceneggiatura priva di tempi morti.

Personaggi e cast

Oltre a Claudia Gusmano, che presta il volto ad Alice, abbiamo: Lorenzo Adorni che veste i panni di Tio, il guru dell’astrologia; Michele Rosiello che impersona Davide, sul nuovo direttore creativo; Alberto Paradossi che interpreta Carlo, l’ex di Alice. Ricordiamo tra gli altri: Maria Amelia Monti, Bebo Storti, Giancarlo Ratti, Alberto Malanchino, Euridice Axen, Francesco Arca, Emanuela Grimalda, Fausto Sciarappa, Lucrezia Bertini e Esther Elisha.

Maria Grazia Bosu