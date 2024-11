Grande attesa per la seconda puntata di “This is me”: gli ospiti in arrivo su Canale 5

Il programma “This is me”, dedicato alla storica trasmissione “Amici di Maria De Filippi”, continua a regalare emozioni ai telespettatori italiani. Stasera, alle 21.35 su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata, condotta da Silvia Toffanin. Questo show è un omaggio ai protagonisti che, nel corso degli anni, hanno raggiunto il successo grazie al talent show. Oltre a festeggiare i risultati ottenuti dai concorrenti, la puntata presenta una lineup di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica e nella danza del panorama italiano.

Gli ospiti della puntata: tra passato e presente

La puntata di stasera ospiterà numerosi artisti che hanno fatto parte di “Amici”, creando una connessione unica tra passato e presente. A varcare la soglia del palco ci saranno nomi noti come Alessandra Amoroso, Giordana Angi, Vincenzo Di Primo, Gaia, Umberto Gaudino, Holden, LDA, Andreas Müller, Annalisa, Giulia Stabile, Sarah Toscano e Anbeta Toromani. Ognuno di questi talenti porterà sullo schermo la propria storia, illustrando come il programma di Maria De Filippi sia stato un trampolino di lancio per le loro carriere.

Alessandra Amoroso, vincitrice del talent show nel 2009, vanta un impressionante rendimento con oltre 3 milioni di album venduti e una partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fino a qui”. Giordana Angi, seconda classificata ad Amici, ha cementato il suo successo con collaborazioni illustri e si prepara ad aprire il tour di Sting nel 2024. Annalisa, che ha debuttato nel 2011, ha collezionato 7 partecipazioni al Festival di Sanremo, raggiungendo la terza posizione con “Sinceramente”. Le sue hit come “Mon amour” e “Euforia” hanno ottenuto grande popolarità, consolidandola come una delle artiste più amate del momento.

Ritorni di ballerini storici: Anbeta Toromani e la nuova generazione

Tra i volti storici di “Amici” ritroviamo Anbeta Toromani, una ballerina che ha lasciato un segno indelebile nel programma. Dopo essersi classificata al secondo posto nella seconda edizione, ha continuato a esibirsi nel programma fino al 2012, intraprendendo anche una carriera teatrale di successo. La sua recente reintegrazione nel cast ha fatto felici i fan di vecchia data, che la ricordano con affetto.

Andreas Müller, vincitore nel 2017, ha recentemente partecipato a “La Talpa 2024”, facendo notizia per la sua relazione con la coreografa Veronica Peparini, da cui ha avuto due gemelline. Gaia, un’altra delle ospiti, ha vinto “Amici” nel 2020 dopo la sua partecipazione a “X Factor”, continuando a collezionare successi musicali e partecipazioni a festival significativi come Sanremo.

La ballerina Giulia Stabile, trionfatrice dell’ultima edizione, ha iniziato un brillante percorso come professionista nella trasmissione, venendo anche scelta come conduttrice di “Tú sí que vales”. Sarah Toscano, fresca vincitrice della passata edizione, porterà sul palco alcune delle sue hit, mentre Holden e LDA, protagonisti di edizioni recenti, si inseriranno perfettamente nel parterre.

Un mix di comicità e musica con grandi nomi

Oltre alla musica e alla danza, “This is me” non dimentica il suo lato comico. Il duo Pio e Amedeo, noti per il loro talento comico, torneranno a far ridere il pubblico. Il loro legame con Maria De Filippi si è consolidato nel tempo, avendo fatto parte delle edizioni del Serale di “Amici” in diverse occasioni. La loro presenza è sempre attesa, tanto che riescono a portare un’ironia che diverte e coinvolge i telespettatori.

Il cast della puntata è arricchito da artisti come BigMama, Gigi D’Alessio, Il Volo, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro, quest’ultimo ex professore di canto nella trasmissione. La presenza di Mew, che ha preso parte ad “Amici” nel 2023, è un segnale dell’attenzione rivolta alle nuove generazioni di talenti. Mew, infatti, si preparerà a contendersi un posto tra i semifinalisti di Sanremo Giovani.

La serata promette di essere ricca di emozioni e sorprese, continuando a festeggiare il successo ottenuto dai concorrenti di “Amici” nel corso degli anni, mentre “This is me” diventa un vero e proprio ponte tra passato e futuro della musica e della danza italiana.