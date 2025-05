Gran ballo delle stelle: Roma si illumina per una causa sociale il 28 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 28 maggio 2025, Roma ha ospitato il primo Gran Ballo delle Stelle, un evento benefico che ha unito celebrità e istituzioni in un’atmosfera di esclusività e impegno sociale. Promosso dalla Fondazione Le Stelle di Marisa ETS, guidata dalla giornalista Daniela Ferolla e diretta da Isabella Rusconi, la serata ha avuto come obiettivo principale il sostegno ai figli delle vittime di femminicidio, noti come Orfani Speciali. La manifestazione ha avuto luogo in due location prestigiose: il Salone delle Colonne e lo Spazio Novecento, che hanno offerto un contesto suggestivo per un evento di tale portata.

Ospiti illustri e partecipazione istituzionale

La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di spicco, tra cui il Ministro per lo Sport Andrea Abodi e rappresentanti del Ministero dell’Interno, come la Sottosegretaria Wanda Ferro e il Prefetto Maria Teresa Sempreviva. Presenti anche figure di rilievo come il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. Salvatore Luongo, e il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani. La delegazione del Ministero della Giustizia era rappresentata dal Sottosegretario Sen. Andrea Ostellari e dal Presidente del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha visto la presenza della Sottosegretario Lucia Albano. Tra i nomi noti della politica, hanno partecipato anche Maria Elena Boschi, Beatrice Lorenzin e Francesco Boccia, dimostrando un forte impegno per la causa sociale promossa dall’evento. La serata ha quindi rappresentato un momento di unione tra il mondo istituzionale e quello della cultura e dello spettacolo.

Celebrità e sostegno agli Orfani Speciali

Il Gran Ballo delle Stelle ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Tra gli ospiti d’onore si sono distinti Carlo Conti e Stefano De Martino, insieme a Eleonora Daniele, Nunzia De Girolamo, Mirta Merlino e Massimo Gramellini. Questi personaggi hanno voluto esprimere il loro sostegno agli Orfani Speciali, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione di questi ragazzi.

La presenza di figure come Gigi Marzullo, Rossella Brescia e Fabio Canino ha ulteriormente arricchito l’evento, che ha visto una partecipazione attiva e calorosa da parte di tutti i presenti. La serata ha rappresentato non solo un momento di gala, ma anche un’importante occasione per riflettere sulle problematiche sociali legate al femminicidio e al supporto delle famiglie colpite.

Un impegno concreto per il futuro

Il Gran Ballo delle Stelle ha avuto un impatto significativo, con i fondi raccolti destinati a interventi psicologici, legali ed economici a favore degli Orfani Speciali. Negli ultimi dodici mesi, la Fondazione ha assistito 26 beneficiari, collaborando con 20 famiglie affidatarie e un team di professionisti qualificati, sotto la supervisione della Responsabile Scientifica Benedetta Durini. Questo impegno concreto rappresenta un passo importante verso la costruzione di un futuro migliore per i ragazzi colpiti da tragedie familiari.

L’evento ha dimostrato che, attraverso la solidarietà e l’impegno collettivo, è possibile fare la differenza nella vita di chi ha subito perdite inaccettabili. La serata ha lasciato un segno profondo, non solo per l’aspetto sociale, ma anche per la capacità di unire diverse realtà in un obiettivo comune.

