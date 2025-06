Golden Gala 2025: L’atletica leggera torna a Roma con grandi campioni e gare imperdibili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Golden Gala 2025, uno degli eventi di atletica più attesi in Italia, si svolgerà stasera allo Stadio Olimpico di Roma. Questa manifestazione rappresenta una tappa fondamentale della Diamond League, attirando i migliori atleti da tutto il mondo. Con gare che vedranno protagonisti nomi illustri come Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti, l’evento promette di regalare emozioni e spettacolo agli appassionati di sport.

Il golden gala 2025 in diretta televisiva

La serata di atletica leggera avrà inizio alle 21.00 su Rai 2, mentre Rai Sport trasmetterà le prime gare a partire dalle 19.00. Questo evento non è solo una competizione, ma un vero e proprio festival dello sport, in cui gli atleti si sfideranno in diverse discipline. La presenza di campioni italiani e internazionali rende il Golden Gala un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’atletica.

Tra i partecipanti, ci saranno nomi noti come Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, e Nadia Battocletti, medaglia d’argento nei 10.000 metri a Parigi 2024. Anche giovani talenti come Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli e Leonardo Fabbri saranno in gara, promettendo di offrire performance di alto livello. Sfortunatamente, Marcell Jacobs non potrà partecipare a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare questa importante competizione.

Il programma completo delle gare

Il Golden Gala 2025 prevede un ricco programma di gare, con eventi che iniziano nel tardo pomeriggio e si protraggono fino a sera. Ecco il programma dettagliato:

19:15 – Salto con l’asta donne

– Salto con l’asta donne 19:30 – Lancio del disco donne

– Lancio del disco donne 19:48 – Salto triplo donne

– Salto triplo donne 21:04 – 400m ostacoli donne

– 400m ostacoli donne 21:11 – Salto in alto uomini

– Salto in alto uomini 21:16 – 1.500m uomini

– 1.500m uomini 21:27 – Getto del peso uomini

– Getto del peso uomini 21:31 – 5.000m donne

– 5.000m donne 21:38 – Salto in lungo uomini

– Salto in lungo uomini 21:59 – 400m uomini

– 400m uomini 22:13 – 200m donne

– 200m donne 22:27 – 110m ostacoli uomini

– 110m ostacoli uomini 22:38 – 100m uomini

– 100m uomini 22:49 – 1.500m donne

Questo programma offre una varietà di discipline, permettendo agli spettatori di assistere a gare di alto livello e di tifare per i propri atleti preferiti.

L’attesa per gianmarco tamberi e nadia battocletti

Gianmarco Tamberi, dopo aver conquistato l’oro olimpico a Tokyo 2020, torna in pista dopo un periodo difficile, segnato da un infortunio che lo ha escluso dalle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. L’atleta ha espresso la sua gioia per la partecipazione al Golden Gala, definendolo uno dei suoi eventi preferiti. Tamberi ha anche condiviso la notizia della sua futura paternità, affermando che questo nuovo capitolo della sua vita gli darà ulteriore motivazione.

Dall’altra parte, Nadia Battocletti, considerata la regina dell’atletica italiana, punta a migliorare il suo personale nei 5.000 metri. La giovane mezzofondista, figlia del maratoneta Giuliano Battocletti, ha già ottenuto successi notevoli, tra cui la medaglia d’argento nei 10.000 metri a Parigi 2024 e i titoli europei nei 5.000 e 10.000 metri. La sua determinazione e il suo talento la rendono una delle atlete più promettenti del panorama sportivo.

I grandi atleti internazionali in gara

Oltre ai rappresentanti italiani, il Golden Gala 2025 vedrà la partecipazione di atleti di fama mondiale. Tra questi, Fred Kerley, medaglia d’argento a Tokyo 2020 e bronzo a Parigi 2024, gareggerà nei 100 metri. Non mancheranno anche il greco Miltiadīs Tentoglou, campione nel salto in lungo, e la keniana Beatrice Chebet, oro olimpico in carica. Inoltre, l’etiope Gudaf Tsegay, primatista nei 5.000 metri e rivale di Nadia Battocletti, sarà un altro grande nome da tenere d’occhio.

Come acquistare i biglietti per il golden gala 2025

I biglietti per assistere al Golden Gala 2025 sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali di vendita online e presso i punti autorizzati. I prezzi sono accessibili, con sconti per studenti, famiglie e gruppi. È possibile acquistare i biglietti su TicketOne o sul portale della FIDAL. I costi variano da 5 € per le curve fino a 25-30 € per le tribune centrali. I bambini sotto i 6 anni possono entrare gratuitamente, anche se senza posto a sedere garantito.

L’evento di stasera rappresenta un’opportunità unica per vivere l’atletica leggera in un contesto di grande prestigio e competizione.

