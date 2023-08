Goku si trasforma per la prima volta in Super Sayan. Ecco la famosa scena di “Dragon Ball Z”

Dragon Ball Z è una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation, per la regia di Daisuke Nishio, e tratta dal manga Dragon Ball di Akira Toriyama. Grazie all’enorme successo della serie, sono stati prodotti 15 film cinematografici, due OAV, due speciali televisivi, un ONA, diversi videogiochi e un gioco di carte collezionabili. Dragon Ball Z ha avuto un sequel dal titolo Dragon Ball GT, trasmesso in Giappone a partire dal 1996 e non tratto da alcun manga. Nel 2015 viene annunciato un midquel dal titolo Dragon Ball Super.

Dragon Ball Z, la trama

La trama di Dragon Ball Z è incentrata sulla vita adulta di Son Goku, che dovrà difendere la terra dai tanti cattivi che minacciano di distruggerla. Inoltre, la serie mette in parallelo la maturità di suo figlio Gohan. La produzione si distingue per avere un tono più serio rispetto al suo predecessore.

La famosa scena della serie

Forse uno dei momenti più indelebili della storia di Dragon Ball: la prima apparizione del guerriero Super Sayan. Per ottenere questa trasformazione si deve avere un cuore puro che, nonostante la grande rabbia, riesce a far combattere in modo totalmente calmo. Cosa c’è di più limpido del cuore di Goku? Nel nostro invece rimarranno impressi per sempre quei frame e quei secondi storici. Dal suo arrivo sul pianeta Namecc per difendere i suoi amici, Goku non ha fatto che diventare più potente. Prima ha surclassato la squadra Ginew poi è iniziata la battaglia contro Freezer. Questo, uccidendo Crillin, ha scatenato la furia di Goku che si è trasformato nel guerriero leggendario. Quei capelli che per la prima volta diventano gialli, quegli occhi che si colorano di azzurro, quell’aura dorata e potentissima, il primo Super Sayan è indimenticabile. Qui di seguito la famosa scena della serie Dragon Ball Z, una delle più iconiche senza ombra di dubbio.